به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم با موضوع فوتبال و تأثیر جنگ روی زندگی جوانان کرکوک با تدوین مستانه مهاجر، موسیقی محمدرضا درویشی با همکاری کامبوزیا پرتوی آماده نمایش شده و در بخش مسابقه اصلی چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم پوسان در کره جنوبی به نمایش درمی‌آید.

این فیلم به همراه 11 فیلم دیگر آسیایی برای دریافت جایزه 30 هزار دلاری این بخش رقابت می‌کند. "جایی برای بازی" نخستین محصول مشترک اقلیم کردستان عراق و ژاپن به شمار می‌رود که فیلمبردار آن سالم صلواتی بوده است.

جشنواره پوسان با نمایش 355 فیلم از 70 کشور در بخش‌های مختلف جریان‌های نو، پنجره‌ای به سینمای آسیا، سینمای جهان و بخش تازه‌تأسیس جایزه فلش فوروارد روزهای هشت تا 16 اکتبر در شهر بندری پوسان کره جنوبی برگزار می‌شود.