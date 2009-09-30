واگذاری اولین شرکت بیمه در هفته آینده قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول تاجدار در جمع خبرنگاران گفت: شرکتها برای جلوگیری از عدم فروش رفتن سهامی که در بورس عرضه می شود اقدام به تعهد پذیره نویسی می کنند ولی بیمه البرز دارای شرایط مناسبی است و در زمان عرضه نیاز به تعهد پذیره نویسی سهام ندارد.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه البرز اظهار داشت: این شرکت اولین شرکت بیمه دولتی محسوب می شود که با نظر سازمان خصوصی سازی و در راستای اصل 44 در بورس عرضه خواهد شد.

تاجدار با اعلام اینکه بیمه البرز در سالهای اخیر از نظر شاخص های مالی نوساناتی را داشته است، تصریح کرد: در برنامه ریزی برای واگذاری سهام بیمه البرز در بورس، به بزرگی و کوچکی نام و ابعاد شرکت بیمه توجهی نشده است چون در این زمینه می توان بیمه البرز را ویترین وزارت اقتصاد دانست.

وی افزود: رشد سودآوری، پرتفوی مناسب‌، کسب عنوان برتر بیمه کشور، کسب رتبه مشتری مداری‌ و موارد دیگر سبب شد تا بیمه البرز بعنوان اولین بیمه، وارد بازار سرمایه کشور شود.

معاون اداری و مالی شرکت بیمه البرز در خصوص نحوه قیمت گذاری بیمه البرز، گفت: سازمان خصوصی سازی با همکاری شرکت تامین سرمایه امین، روش های متفاوتی را برای این مساله در نظر گرفته است.

تاجدار از تعویق در عرضه سهام بیمه البرز در بورس خبر داد و افزود: برنامه ریزی شده تا به جای یکشنبه هفته آینده سهام بیمه البرز در روز چهارشنبه عرضه شود.

عضو هیئت مدیره بیمه البرز بیان داشت: با در نظر گرفتن وضعیت بازار سهام، بیمه البرز در بورس عرضه خواهد شد و در این زمینه وزارت اقتصاد تصمیم می گیرد که در روز اول چند درصد واگذار شود. به نظر می رسد تا 6 ماه آینده 20 درصد سهام شرکت بیمه البرز به صورت شناور واگذار شود.

وی در مورد برنامه های بیمه البرز پس از واگذاری سهام آن در بورس، تاکید کرد: بهینه کردن عایدات شرکت از محل دارایی ها از مهم ترین اقدامات آینده خواهد بود.

تاجدار در مورد واگذاری سهام بیمه البرز بابت رددیون تصریح کرد: به صورت کلی 20 درصد از سهام این شرکت بابت رد دیون به سازمانهای تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فرهنگیان تعلق می گیرد. 20 درصد دیگر از سهام این شرکت نیز بابت رددیون به آستان قدس رضوی اختصاص داده می شود.

عضو هیئت مدیره بیمه البرز با اعلام سود حدود 82 تومان در هر سهم سال 88 بیمه البرز، تاکید کرد: این رقم قبل از کسر مالیات سال گذشته 92 تومان در هر سهم بوده است.

وی از برنامه ریزی برای افزایش سرمایه اولیه بیمه البرز به مبلغ 14 میلیارد تومان خبر داد و گفت: با این افزایش سرمایه بیمه البرز به مبلغ 40 میلیارد تومان بالغ می شود.