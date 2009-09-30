دادگاه متهمان حوادث بازداشتگاه ها علنی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری روز چهارشنبه درحاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سئوالی در خصوص روند رسیدگی به اتهامات متهمان پس از انتخابات، اظهار داشت: آخرین اطلاعات من از زبان رئیس قوه قضائیه است که در روزنامه ها هم منتشر شد ، لذا قرار است روند رسیدگی به این پرونده ها ادامه یابد.

وی افزود: ظاهرا حکم تعدادی از این افراد هم صادر شده است.

بختیاری همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص هیئتی که برخی شکایات مربوط به بازداشت شدگان را پیگری می کند، گفت: هیئتی که آقای صادق لاریجانی تعیین کرده اند با قوت در حال پی گیری موضوعات است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: قرار است دادگاه متهمان این پرونده ها نیز به طور علنی برگزار شود.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا شما قصد گسترش اختیارات وزارت دادگستری را دارید، گفت : گسترشی که در چارچوب نظر رئیس محترم قوه قضائیه است.