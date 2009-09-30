به گزارش خبرنگار مهر در قم، در جلسه شورای مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم که ظهر چهارشنبه برگزار شد، طرح راه‌اندازی بانک اطلاعات به تصویب رسید و مقرر شد گزارشها و فعالیتهای اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم به صورت مکتوب، مصور و دیجیتالی تهیه و ارائه ‌شود.



معرفی رابطان خبری از سوی ادارات تبلیغات اسلامی بخشها و مراکز تابعه اداره کل از دیگر مصوبات این جلسه بود که این مصوبه به منظور پوشش خبری مناسب مراکز تابعه اداره کل برای با هدف اطلاع‌رسانی در مورد فعالیتهای انجام شده به تصویب رسیده است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم نیز در این جلسه نظارت و بازرسی را به دو صورت درون سازمان و برون سازمانی تقسیم ‌بندی کرد و اظهار داشت: نظارت و بازرسی از فعالیتهای انجام شده و در حال انجام باعث مشخص‌ شدن ضعفها و کاستی‌های احتمالی در اداره کل تبلیغات اسلامی می‌شود.



حجت‌الاسلام عباس اسکندری استقبال از ناظران و بازرسان را یکی از راهبردهای این اداره کل برای رفع مشکلات احتمالی برشمرد و ادامه داد: مسئولان و مدیران باید از نتایج بازرسی‌ها برای بهبود فعالیتها و رفع مشکلات احتمالی استفاده کنند.



وی اضافه کرد: ما از بازرسان استقبال می کنیم چراکه اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم می‌خواهد به صورت فعال، شفاف، بالنده و قانونی در این استان فعالیت تبلیغی و فرهنگی داشته باشد.