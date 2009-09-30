طرح ویژه غربالگری کودکان توسط شش دستگاه OAE اجرا می شود

گل نساء آقامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: دو دستگاه غربالگری شنوائی در شهرستان زنجان، ۴ دستگاه در شهرستانهای خدابنده ، خرمدره، ابهر و ایجرود در حال انجام ارائه خدمات هستند.

وی گفت: طرح غربالگری، تشخیص و مداخله به هنگام شنوائی در نوزادان و شیرخواران توسط دفتر پیشگیری از معلولیتهای معاونت پیشگیری بهزیستی اجرا می شود.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح کاهش هزینه های اقتصادی ناشی از بوجود آمدن معلولیت و آسیب در خانواده و درمان زود هنگام این بیماری است افزود: کودکان زیر یک ماه باید غربالگری شنوائی شوند تا زیر ۳ ماه مشکل آنها تشخیص داده شود و تا سن زیر ۶ ماه باید مداخلات و درمانهای مناسب به کودک اجرا گردد.



وی با اشاره به اجرای این طرح در راستای پیشگیری از ناشنوائی و کم شنوائی در نوزادان گفت: ۲ پایگاه غیردولتی در زنجان خدمات شنوائی سنجی را به مردم ارائه می دهند.

آقا محمدی تصریح کرد: پس از معاینه اولیه نوزاد در صورت بروز مشکل دوباره پس از ۱۰ روز کودک مورد معاینه قرار خواهد گرفت و اگر مشکل بصورت جدی احساس شود به معاونت توانبخشی سازمان ارجاع داده می شود تا نسبت به کاشت حلزون و با به کارگیری سمعک اقدام شود.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان با اشاره به علل کم شنوائی گفت: کم شنوائی به صورت ارثی و اکتسابی ایجاد می شود که در حالت ارثی وجود پیشینه خانوادگی و فامیلی عامل اصلی است که می توان با مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج پیشگیری لازم را انجام داد.

آقامحمدی ادامه داد: حالت اکتسابی مشکل شنوائی می تواند با ابتلاء مادر به بیماری های عفونی چون سرخجه، مصرف بعضی از داروها در سه ماهه اول بارداری، عفونت گوش میانی، ضربه به سر و طولانی شدن زمان زایمان و نرسیدن اکسیژن به مغز نوزاد ایجاد شود.

وی ادامه داد: با شناسائی مشکلات ناشنوائی در ابتدای زندگی می توان از سایر مشکلات عاطفی ، روانی ، ارتباطی و یا دگیری کودکان جلوگیری نمود و با تشخیص علت ناشنوائی مداخلات درمانی مناسبی را در این خصوص انجام داد تا در مراحل بعد از غربالگری پرسنل متخصص اعم از ادیولوژیستها ، متخصیص اطفال و متخصص ENT مراحل بعدی طرح مانند تجویز و پیشگیری را انجام دهند.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان در ادامه از برگزاری کارگاه چهار روزه آموزشی TOT در زمینه مهارتهای زندگی توسط دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی زنجان خبر داد و گفت: با فراگیری مهارتها، توانایی های روانی و اجتماعی افراد افزایش پیدا می کند و موجب می شود که افراد مسئولیت های مربوط به نقش اجتماعی خود را بهتر بپذیرند و بدون صدمه زدن به خود و دیگران با چالشها و مشکلات زندگی روبرو گردند.

گل نساء آقامحمدی با اشاره به اجرای این کارگاه با تأکید رئیس سازمان بهزیستی کشور مبنی بر تحت پوشش قراردادن جمعیت هدف سازمان بهزیستی در برنامه مهارت های زندگی گفت: تفاهمنامه استانی به همین منظور بین معاونتهای تخصصی پیشگیری، امور اجتماعی و توانبخشی منعقد شده است تا کلیه کارشناسان این معاونتها مهارتهای زندگی را بیاموزند.

آقامحمدی یادآور شد: بعد از طی این دوره آموزشی کارشناسان جمعیت تحت پوشش حوزه خود را در مراکز مشاوره و کلینیک های مددکاری آموزش خواهند داد و این نوع آموزش TOT یا مدرس به مدرس خوانده می شود که این کارگاه در جهت اجرای این طرح برگزار شده است .