1500 فقره سرقت در کرمان گزارش شد

علی محیط در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال 636 فقره پرونده سرقت به شعبه 2 بازپرسی 254 فقره پرونده به شعبه دادیاری و 620 پرونده به شعبه معاونت مجتمع قضایی جرم سرقت کرمان ارسال شده است.

وی تصریح کرد: کیفرخواست برای یک سوم از مجموع هزار و 510 فقره پرونده سرقت در کرمان صادر شده است.

سرپرست مجتمع قضایی جرم سرقت کرمان سهل انگاری افراد را از مهمترین عوامل وقوع سرقت ها برشمرد و افزود: بیشترین نوع سرقت در کرمان به ربودن موتوسیکلت و سرقت از داخل خودرو مربوط می شود.

محیط با اشاره به اینکه در شش ماهه گذشته هیچ موردی از سرقت با انگیزه انتقام جویی در کرمان گزارش نشده است، ادامه داد: افراد برای جلوگیری از سرقت، اسناد، مدارک و وجوه نقد را در خودرو قرار ندهند، وسایل نقلیه و منزل را به وسایل ایمنی مجهز کنند و در زمان ترک منزل و مسافرت یکی از آشنایان خود را در جریان قرار دهند.

وی با بیان اینکه قرار دادن تلفن بر روی پیغام گیر یکی از عوامل سرقتها در زمان مسافرت افراد است، عنوان کرد: اشخاص کلید منزل را در پادری قرار ندهند و همسایگان منزل جدید خود را شناسایی کنند تا از سوابق احتمالی آنها آگاه شوند.

این مقام قضایی از مردم خواست از قرار دادن کارتن خالی وسایل در حیاط منزل خودداری کنند و رمز کارتهای خودپرداز خود را در کنار کارت نگذارند.

محیط در ادامه سخنان خود از دستگیری 9 نفر از اعضای یک باند اخاذ که با تهدید چاقو در کرمان مرتکب جرم می شدند خبر داد و گفت: 6 نفر از این افراد روانه زندان شده اند که هر کدام از آنها به 3 تا 10 فقره اخاذی اعتراف کرده اند.