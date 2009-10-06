سید احمد حسینی خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: استقبال کم مردم شهرکرد از سینما بهمن به علت داشتن آب وهوای خاص وموقعیت جغرافیایی این استان است.

این امر به علت بودن امتحانات پایان سال و فصل تفریحات و مسافرتها و... است که انتظار می رود استقبال مردم در شش ماه دوم بهتر و بیشتر شود که به خاطر آغاز سال تحصیلی است.

وی با بیان اینکه مردم این استان بیشتر از فیلمهای با محتوای طنز استقبال می کنند و کمتر وقتی را برای دیدن فیلمهای مفهومی صرف می کنند، بیان داشت: فیلم "درباره الی" و فیلم"همه خوابیم" با استقبال کمی در این استان مواجه شد.

حسینی خالدی با بیان اینکه این استان دارای شرایط آب و هوایی خاصی در شش ماهه دوم است، عنوان کرد: مجبوریم بعضی از سانسها را تعطیل کنیم که این امر موجب می شود مردم در طول روز استقبال بیشتری از سینما داشته باشند.

وی تصریح کرد: استقبال مردم این استان از فیلم اخراجی 2 بسیار زیاد بوده به طوری که این فیلم 50 روز بر پرده سینما بهمن شهرکرد بوده که پنج هزار مخاطب این فیلم را اکثرا مسافران تشکیل می دادند.

وی کمترین استقبال را از فیلم"امشب شب مهتابه" دانست و بیان داشت: این فیلم در طول یک هفته به نمایش درآمد و استقبال کمی از این فیلم شد.

حسینی خالدی استقبال مردم در ماه رمضان از این سینما را عالی دانست و بیان داشت: به خاطر تغییر سانسها تا نیمه شب شاهد استقبال مردم از سینما بودیم.

هم اکنون فیلم " زندگی شیرین" روی پرده سینما بهمن شهرکرد در حال نمایش است که در طول دوازده روز نمایش تقریبا 50 درصد استقبال شده است.

فیلم "بی پولی" و "دو خواهر" دو کاندیدا برای نمایش بر روی پرده سینما بهمن شهرکرد است.