کمیته ملی سلامت برنج تشکیل شد/ اعلام لیست کالاهای وارداتی غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه همایش شورای اصناف کشور در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت سلامت برنج‌های وارداتی گفت: به دلیل اینکه دستگاههای متعددی در رابطه با سلامت برنج اظهار نظر می کردند، تصور می رفت که لازم است یک مرجع ملی، برای اظهار نظر نهایی در خصوص سلامت برنج های وارداتی معرفی شود.



وزیر بازرگانی افزود: از نظر ما، وزارت بهداشت تنها مرجعی است که می تواند در خصوص سلامت برنجها اظهار نظر کند و اگر لازم باشد تستها و نمونه برداری های بیشتری را صورت خواهد داد.



وی تصریح کرد: این اظهار نظر، یک کار تخصصی است و براساس یک نمونه و دو نمونه نمی توان اظهار نظر کرد. اما هر تصمیمی که اتخاذ شود و هر نتیجه ای که از مجموعه آزمایشات تخصصی، حاصل شود، مبنای عمل خواهد بود.



غضنفری گفت: مهم آن است که کار را باید به اهلش که وزارت بهداشت است، واگذار کرد. به هرحال ما منتظر هستیم که وزارت بهداشت نتیجه آزمایشات را اعلام کند.



وی اظهار داشت: در این میان، مجموعه ای از هماهنگی ها در سطح وزارت خانه ها شکل گرفته تا نگرانی هایی که دررابطه با برنج های وارداتی وجود دارد، حذف کند. اما به هر حال مرجع، وزارت بهداشت است که قرار شد سخن آخر را در این زمینه مطرح کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تنظیم بازار داخلی برنج و جلوگیری از بالارفتن قیمت این محصول در بازار داخلی گفت: وقتی اجازه می دهیم که دستگاههای غیرتخصصی در رابطه با هر موضوعی، اظهار نظر کنند ممکن است قیمتها بی جهت بالا رود. اما باید متوجه بود که از یک موضوع کاملا علمی و تخصصی، بهره برداری اقتصادی بی جهت صورت گیرد.



وی ادامه داد: وزارت بازرگانی بر روی این موضوع حساس است که اظهار نظر های غیرتخصصی، برهم زننده وضعیت بازار نشود. به هرحال ما منتظرهستیم که وزارت بهداشت نتیجه نهایی را اعلام کند. باید به مردم آگاهی رسانی شود که وزارت بهداشت تنها مرجع تخصصی اعلام سلامت برنجها است و نباید به دیدگاههای غیرتخصصی گوش فرادهند.

ورود کالاهای بی کیفیت ممنوع می شود

وزیر بازرگانی در ادامه از انتشار لیستی در آینده نزدیک خبر داد که در آن کالاهایی که به دلیل بی کیفیتی، اجازه ورود به کشور را ندارند.

غضنفری در خصوص جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور گفت: در وهله اول منتظر هستیم که موسسه استاندارد، کالاهایی را که به هر دلیل غیراستاندارد تشخیص داده شده اند را با ذکر نام شرکتها، به وزارت بازرگانی اعلام کند.



وزیر بازرگانی افزود: لیست این کالاها، به زودی از طرف سازمان توسعه تجارت ایران منتشر می شود. در واقع، این اولین لیستی از کالاها خواهد بود که اجازه ورود به کشور را ندارند و ثبت سفارش آنها نیز ممنوع خواهد بود.



وی تصریح کرد: در مرحله بعد، اگر آن برندها و کالاها، ادعا دارند که با کیفیت هستند باید این امر را به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ثابت کنند و براساس نامه موسسه استاندارد، دوباره می توانند به کشور وارد شوند.



به گفته غضنفری، در مرحله نخست ما یکسری کالاهای ممنوع را اعلام می کنیم ولی، اثبات کیفیت آنها مراحل خاص خود را دارد.