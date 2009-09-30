گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت: این سازمان درخط مقدم جبهه فرهنگی منطقه قرار دارد. حجتالاسلام حسین روحانی نژاد در جمع مسئولین دفاتر و کارشناسان و مدیران ستادی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی افزود: شناسایی فرصتها، تهدیدها و چالشهای فرهنگی و فراهم کردن امکانات و برنامهریزی فرهنگی از مهمترین رسالتهای سازمان تبلیغات به شمار میرود. وی با اشاره به تنوع و گستردگی برنامههای فرهنگی اظهار داشت: نظام مند بودن برنامههای فرهنگی اثربخشی و تاثیرگذاری آن را بیشتر خواهد کرد.
- رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: استخوانبندی اعتقادات شهیدان و ایثارگران در هیئات مذهبی محکم شده است. حجتالاسلام محمود نجاریانزاده در جلسه شورای مرکزی هیئات مذهبی که در محل این اداره کل برگزار شد، بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و اظهار داشت: ارجنهادن به شهدایی که در درون هیئات رشد مذهبی پیدا کردند و باورهای دینی آنها تعمیق یافت، باید در سرلوحه کار هیئات مذهبی قرار گیرد.
- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: مهمترین قضیه در حال حاضر که توسط دشمنان مدیریت و رهبری می شود، بحث اسلام ستیزی است. حجت الاسلام حمید عظیمی در جلسه انتخابات اعضای هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی استان ادامه داد: قرآن همه ما را به این نقطه می خواند و آن این است که هرکاری که انجام می دهیم باید برای رضای خدا باشد، یعنی رنگ و بوی معنوی داشته و فقط برای یاد خدا باشد. این مسئول خاطرنشان کرد: اگر کارهایمان برای تبلیغ خود باشد، عبث و بیهوده است و ماندگاری ندارد و تنها کارهای ماندگار و باقی است که رنگ و بوی الهی داشته باشد.
- معاون امور فرهنگی وتبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی دیدار و گفتگو کرد. آیتالله مهمان نواز، نماینده ولی فقیه و امام جمعه بجنورد در این دیدار گفت: امروز، روز خدمت و رسیدگی به عقاید، افکار و اندیشه های مردم است. وی اظهار داشت: تلاش نیروها و فعالان فرهنگی در راستای تقویت مبانی اعتقادی مردم بهترین راه برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان است.
- آیتالله العظمی صافی گلپایگانی در دیدار رئیس و جمعی از مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی قم گفت: دشمنان اسلام بیشترین بودجه و اعتبارات خودشان را صرف فعالیتهای ضددینی و اسلامی میکنند و در این راستا باید با افزایش اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی و اختصاص امکانات و تجهیزات مناسب، مسئله تبلیغ را جهانی کرد. آیتالله العظمی لطفالله صافی گلپایگانی گسترش فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی در عرصههای ملی و بینالمللی را خواستار شد و ادامه داد: با اینکه زمینههای جذب شهروندان کشورهای خارجی به اسلام فراهم است ولی تبلیغ معارف انبیای الهی در بسیاری از کشورها ضعیف بوده و سازمان تبلیغات اسلامی باید این خلا را جبران کند و به گسترش فعالیتهای برون مرزی خود بپردازد.
- مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل از احداث 45 خانه عالم در استان اردبیل خبر داد. حجت الاسلام مهدی ستوده در بازدید از خانههای عالم شهرستانهای کوثر و خلخال اظهار داشت: هم اکنون 45 خانه عالم در سطح روستاهای استان اردبیل در حال احداث است.
- به مناسبت هشت شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع(ع) به دست کوردلان وهابیت، ویژهنامه اینترنتی "بقیع، بهشت زمین" در تبیان هرمزگان منتشر شد. محمد شکوه مدیر روابط عمومی و مسئول مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: هدف از انتشار این ویژه نامه، بیان مظلومیت و دفاع از حریم اهل بیت(ع) و معرفی فرقه ضاله وهابیت در راستای مقابله با شبهات این فرقه منحرف است.
- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: روحانیون به عنوان پرچمدار معنویت در دفاع مقدس نقش بیبدیلی را ایفا کردند. حجتالاسلام ناصر شکریان در همایش تجلیل از روحانیون رزمنده و ایثارگر مازندران اظهار داشت: نقش روحانیون در همه عرصههای انقلاب اسلامی از زمان شکلگیری نقش بیبدیل و تعیین کننده بود و جنبشهای اسلامی در کشور با حرکتهای روحانیون شکل میگرفت.
- کتاب "مهندسی تمدن اسلامی، موانع و الزامات" تالیف حجت الاسلام عبدالعلی رضایی اثر برگزیده سومین جشنواره کتاب دین در کشور لبنان به زبان عربی چاپ و منتشر شد. این کتاب تلاشی است برای بیداری و هدایت جامعه دینمدار به سوی پی ریزی محیط اجتماعی خود بر اساس آموزههای اسلامی که هدف نهایی آن رسیدن به معنویت و کرامت انسانی است. کتاب "مهندسی تمدن اسلامی، موانع و الزامات" از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده است.
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