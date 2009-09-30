علی اکبر محتشمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خطر بزرگی بیت المقدس را تهدید می کند، افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا با استفاده از غفلت مسلمانان جهان و کشورهای عربی و در غیاب افکار عمومی اهداف و اندیشه های پلید خود را که بیش از 60 سال است در سر می پرورانند ، عملی کردند.

وی با اشاره به اشغال دیوار البراق که بخشی از مسجد الاقصی است، گفت: چندی پیش یهودیان به بهانه اینکه این دیوار جایگاهی برای دعا و گریه یهودیان بوده اقدام به اشغال این دیوار کرده اند و اکنون دیگر اجازه ورود فلسطینیان را به مسجدالاقصی نمی دهند و این موجب بروز درگیری و وقوع جنایت و کشتار مسلمانان شده است.

محتشمی پور گفت: امروز خطر بزرگی بیت المقدس را تهدید می کند و کشورهای مسلمان و عرب نیز بی تفاوت به مسایل جهان اسلام نشسته اند.

دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین ادامه داد: توقع داشتیم توفانی از سوی جمهوری اسلامی برای محکوم کردن این وقایع و فرستادن هیئت هایی به فلسطین برای بررسی این موضوع برپا شود اما متاسفانه چنین نشد و دوستداران سونوشت مسلمانان برای این بی تفاوتی کشورهای مسلمان و عرب خون دل می خورند.

وی تصریح کرد: اسراییل به دنبال منهدم کردن و از بین بردن مسجد الاقصی به عنوان اولین قبله گاه مسلمانان است تا دیگر انگیزه دینی برای مسلمانان و اعراب وجود نداشته باشد.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه اسراییل به دنبال تصرف و یا تخریب مسجدالقصی به هر بهانه ای است خاطرنشان کرد: اسراییل اکنون همان طرحی را اجرا می کند که 12 سال پیش در حرم ابراهیمی اجرا کرد و پس از آن یک سوم از این حرم را به اشغال خود درآورد.

محتشمی پور گفت: اگر جهان اسلام از مظلومیت فلسطینیان امروز دفاع نکند یقین بدانیم که چندی دیگر این ظلم گریبانگیر ما خواهد شد.

عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز گفت: همه ملت ایران پیر و جوان باید نسبت به ظلمی که در فلسطین در حال وقوع است موضع گیری کنند.