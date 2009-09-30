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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۴

محتشمی پور در گفتگو بامهر:

خطری بزرگ بیت‌المقدس را تهدید می‌کند/ هشدار به ایرانیان و اعراب

خطری بزرگ بیت‌المقدس را تهدید می‌کند/ هشدار به ایرانیان و اعراب

دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین گفت: در حالی که جهان اسلام و کشورهای غربی همه به مسایل داخلی و مسایل دوجانبه خود مشغولند جنایتی بزرگ با صدمه زدن و مجروح کردن حدود 50 مسلمان در مسجد الاقصی در حال وقوع است.

علی اکبر محتشمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خطر بزرگی بیت المقدس را تهدید می کند، افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا با استفاده از غفلت مسلمانان جهان و کشورهای عربی و در غیاب افکار عمومی اهداف و اندیشه های پلید خود را که بیش از 60 سال است در سر می پرورانند ، عملی کردند.

وی با اشاره به اشغال دیوار البراق که بخشی از مسجد الاقصی است، گفت: چندی پیش  یهودیان به بهانه اینکه این دیوار جایگاهی برای دعا و گریه یهودیان بوده اقدام به اشغال این دیوار کرده اند و اکنون دیگر اجازه ورود فلسطینیان را به مسجدالاقصی نمی دهند و این موجب بروز درگیری و وقوع جنایت و کشتار مسلمانان شده است.

محتشمی پور گفت: امروز خطر بزرگی بیت المقدس را تهدید می کند و کشورهای مسلمان و عرب نیز بی تفاوت به مسایل جهان اسلام نشسته اند.

دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین ادامه داد: توقع داشتیم توفانی از سوی جمهوری اسلامی برای محکوم کردن این وقایع و فرستادن هیئت هایی به فلسطین برای بررسی این موضوع برپا شود اما متاسفانه چنین نشد و دوستداران سونوشت مسلمانان برای این بی تفاوتی کشورهای مسلمان و عرب خون دل می خورند.

وی  تصریح کرد: اسراییل به دنبال منهدم کردن و از بین بردن مسجد الاقصی به عنوان اولین قبله گاه مسلمانان است تا دیگر انگیزه دینی برای مسلمانان و اعراب وجود نداشته باشد.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه اسراییل به دنبال تصرف و یا تخریب مسجدالقصی به هر بهانه ای است خاطرنشان کرد: اسراییل اکنون همان طرحی را اجرا می کند که 12 سال پیش در حرم ابراهیمی اجرا کرد و پس از آن یک سوم از این حرم را به اشغال خود درآورد.

محتشمی پور گفت:  اگر جهان اسلام از مظلومیت فلسطینیان امروز دفاع نکند یقین بدانیم که چندی دیگر این ظلم گریبانگیر ما خواهد شد.

عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز گفت: همه ملت ایران پیر و جوان باید نسبت به ظلمی که در فلسطین در حال وقوع است موضع گیری کنند.

کد مطلب 956012

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