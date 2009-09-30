استقبال از دیتا در آذربایجان غربی بسیار کم است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم سجادنیا ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مخابرات استان، وجود این مشکل را ناشی از مسائل اقتصادی منطقه و صنعتی و کشاورزی بودن استان عنوان کرد.

وی گزارش جامعی از اقدامات 16 ماهه خود در بخش مدیریت شرکت مخابرات استان ارائه کرد و گفت: در این مدت در زمینه دیتا 466 پورت نصب، 13 ISP واگذار و مجوز برای نصب و راه اندازی شبکه تجمیع برای 100 هزار پورت اخذ شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 692 پورت دایر است، اظهار داشت: دسترسی 23هزار پورت IDSL نیز در حال مناقصه است.

سجادنیا افزود: در حال حاضر تعداد پورت منصوبه استان سه هزار و 350 و تعداد دایری هزار و 438 پورت است.

وی در ادامه ضریب نفوذ تلفن ثابت را 30.78 درصد عنوان کرد و گفت: هم اکنون در 38 شهر به همراه دو هزار و 763 روستا تلفن ثابت به روز واگذار می شود.

این مسئول تعداد تلفن ثابت دایر شده را 107 هزار و 840 شماره ذکر کرد و بیان داشت: هم اکنون 915 هزار و 917 شماره در سطح استان مشغول به کار است.

سجادنیا با اشاره به اینکه در حال حاضر 93.8 درصد از روستا دارای تلفن خانگی و 95.8 درصد دارای ارتباط هستند، خاطرنشان کرد: هم اکنون از دو هزار و 946 روستا تعداد دو هزار و 763 روستا دارای تلفن خانگی و دو هزار و 822 روستا دارای ارتباط هستند.

مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان ارتباط دهی به 182 روستا، واگذاری نلفن به منازل 714 روستا، واگذاری تلفن به 454 روستای بالای 100 خانوار را به همراه اتمام واگذاری تلفن خانگی به تمامی روستاهای بالای 100 خانوار را تا شهریور ماه سال جاری از اهم اقداماتش در 16 ماهه گذشته عنوان کرد.

وی نصب و راه اندازی 783 سایت BTS روستایی، تحت پوشش بردن 886 روستا در بحث تلفن همراه روستایی را از دیگر اقدامات این شرکت نام برد و گفت: هم اکنون از دو هزار و 497 روستای استان هزار و 134 روستا تحت پوشش سایت BTS این شبکه بوده و 172 هزار و 892 شماره مشغول به کار است.

سجاد نیا یادآور شد: در صورت اخذ مجوز رومینگ تلفن همراه اول به این شبکه بیش از 90 درصد روستاها و جاده های فرعی تحت پوشش تلفن همراه اول قرار می گیرند.

وی در ادامه ضریب نفوذ تلفن همراه را 32.48 درصد ذکر کرد و گفت: در این مدت توانستیم این میزان را 6.5 درصد افزایش دهیم.

مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان با اعلام اینکه هم اکنون 43.9 درصد از روستاها و تمامی شهرهای استان تحت پوشش تلفن همراه قرار دارند، اظهار داشت: در حال حاضر 80 کیلومتر از جاده های اصلی شامل 95.3 درصد به همراه 53 درصد سایر جاده های تحت پوشش تلفن همراه هستند.

سجادنیا خاطرنشان کرد: در 16 ماهه گذشته 75 سایت BTS نصب شده و 197 هزار و 330 سیم کارت جدید واگذار شده است و هم اکنون نیز 967 هزار و 309 شماره تلفن همراه مشغول به کار است.

مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان با اشاره به اقدامات استان در بخش فیبرنوری نیز بیان داشت: 100 کیلو متر برای شبکه زیرساخت و هزار و 763 کیلومتر شبکه استانی ایجاد شده و 11 هزار و 46 کانال بین شهری و 18 کانال بین المللی نیز به تعداد کانال های موجود افزوده شده است.

وی ایجاد 275 دفتر ICT روستایی و ایجاد 126 دفتر خدمات ارتباط شهری را از دیگر اقدامات این شرکت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 531 دفتر ICT روستایی و 219 دفتر خدمات ارتباطی شهری دایر است.

در خاتمه این مراسم بهمن اسماعیل زاده به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مخابرات آذربایجان غربی معرفی و از خدمات رحیم سجادنیا قدردانی شد.