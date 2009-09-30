اذعان اوباما به ناتوانی در شکست در افغانستان/ ناتو مسئولیت پذیر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه پس از دیدار با "آندرس فوگ راسموسن" در کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران هیچ اشاره ای به جزییات ارزیابی اخیر فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان و اوضاع این کشور جنگ زده نکرد.

راسموسن همچنین در گفتگو با خبرنگاران و پس از برگزاری نشستی با اوباما ضمن تایید استراتژی آمریکا در افغانستان تصریح کرد: اعزام نظامیان بیشتر به این کشور جنگ زده بستگی به رایزنی های جدی دارد.

وی افزود که آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در نشست روز سه شنبه ضمن توافق بر سر اهمیت نابودی شبکه القاعده در افغانستان متعهد شدند که تا زمان لزوم به همکاریهای خود در این زمینه ادامه دهند.

بر اساس این گزارش درحالی که بسیاری از فرمانده های آمریکایی از قبیل ژنرال "استنلی مک کریستال" فشارهای خود را بر اوباما برای اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان افزایش دادند، رئیس جمهوری این کشور به همراه "جو بایدن" معاون خود تاکید کرده است که پیش از اعزام نیروهای امنیتی بیشتر باید به ارزیابی کلی یک استراتژی درست در افغانستان پرداخت.

در همین حال "رپ اسکلتون" رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا به اوباما هشدار داده است که درباره اتخاذ یک استراتژی جدید در افغانستان بیشتر فکر کند و از درسهای تاریخ بیشتر عبرت بگیرد که این سخن به معنی مخالفت وی با اعزام نظامیان بیشتر به این کشور جنگ زده است.

گفتنی است: درخواست ارتش آمریکا برای اعزام نیروهای بیشتر زرهی به افغانستان موجب بروز شکاف در میان مشاوران باراک اوباما شده، زیرا این افراد در حال بررسی تعداد دقیق نظامیان آمریکایی در افغانستان و عملیاتهای آتی نیروهای آمریکایی دراین کشور هستند.