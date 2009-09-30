به گزارش خبرگزاری مهر، سخنران این نشست دکتر کریم مجتهدی است. این کتاب را این استاد مبزر فلسفه دانشگاه تهران امسال منتشر کرده است. وی در این کتاب به بررسی افکار متفکران بزرگ آلمانی از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم پرداخته است.

حرف دکتر مجتهدی در این کتاب آن است که فلسفه تنها به ذهنیات اختصاص ندارد و ما می‌توانیم نمونه‌هایی از آن را در تاریخ ردیابی کنیم. به عبارتی وی خواسته است عکس حالت انتزاعی فلسفه را هم نشان دهد.

این کتاب دکتر مجتهدی در شمارگان 1000 نسخه، 620 صفحه و قیمت 62000 ریال از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عرضه شده ‌است.

این نشست روز پنجشنبه 16 مهرماه ساعت 15 در خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره 6، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود.