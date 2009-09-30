اولین نمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب کشور در مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور آشنایی بیشتر محققان و علاقمندان به آخرین دستاوردهای فنی و تخصصی در زمینه صنعت آب کشور نخستین نمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب سراسر کشور در ساری گشایش یافت.

محمد علی سلیمی مدیر عامل شرکت آبفای مازندران در آئین افتتاح این نمایشگاه با اظهار خشنودی از برپایی چنین نمایشگاهی خودکفایی در بخش تولید محصولات و تأسیسات آبرسانی را یکی از دستاوردهای ارزنده آبفای کشور دانست.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت و پشتیبانی از صنعتگران داخلی، تولید محصولات استاندارد را جزء الویت صنایع تولیدات مختلف عرصه آب و فاضلاب بیان کرد.

وی همراهی با تکنولوژی و فن آوری روز دنیا را در تولید محصولات تخصصی صنعت آب و فاضلاب لازم برشمرد و اظهار امیدواری کرد: نمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب کشور فرصتی باشد تا استعدادها و توانمندیهای متخصصان و صنعتگران سختکوش ایرانی بیشتر شکوفا شود.

در نخستین نمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب کشور که با حضور شرکتهای فعال از سراسر کشور در زمینه صنعت آب و فاضلاب در ساری دایر شده آخرین تولیدات مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب، قطعات فنی، اتصال لوله ها و نیز منصوبات چاه ها و سایر قطعات فنی مربوط به بخش آب و فاضلاب در معرض تماشای عموم قرار داده شد.

به گزارش مهر، اطلاع رسانی از آئین گشایش این نمایشگاه از سوی شرکت نمایشگاهی سرسبز طبرستان صورت نگرفته و خبرنگار مهر این برنامه را در حاشیه پوشش برنامه دیگر خود که در مسیر نمایشگاه بوده مطلع و نسبت به پوشش این رویداد کشوری اقدام کرده است.

نمایشگاه تخصصی صنعت آب و فاضلاب کشور تا 11 مهرماه در کیلومتر هفت جاده ساری به نکا محل نمایشگاهی مرکز مازندران آماده بازدید متخصصان صنعت آب و فاضلاب مازندران و کشور است.