دور سوم سفرهای استانی احمدی نژاد مهر ماه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی معاون اجرایی رئیس‌ جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر افزایش اختیارات رئیس دفتر رئیس ‌جمهور، اظهار داشت: یک معاونت حقوقی بود که اختیارش برای مجوز و امضاها مخصوصا در حوزه اداری و مالی بود، از این پس معاونت پشتیبانی و اداری مالی به سرپرست منتقل می‌ شود تا موافقتنامه‌های مربوط به اعتبارات نهاد را امضا و بر هزینه‌ها، همچنین مسائل نیروی انسانی آن نظارت کند.

وی افزود: در نهاد ریاست‌ جمهوری، معاونتهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها معاونت اجرایی بوده، اما سرپرستی نهاد از نظر اداره حقوقی قبل از دوره ما زیر نظر معاون اول بود، در دوره ما زیر نظر معاونت اجرایی بود و حالا به دلیل حجم کار و گستردگی آن به رئیس دفتر داده شده است.

سعیدلو همچنین در پاسخ به سوالی درباره همزمانی فعالیت وی در معاونت اجرایی رئیس ‌جمهور و سازمان تربیت ‌بدنی گفت: تا زمانی که فردی جایگزین بنده در این معاونت شود به فعالیت خود در معاونت اجرایی ادامه می ‌دهم.

رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره به سفرهای استانی تصریح کرد: این سفرها از جمله اساس کار دولت است و در ماه جاری با تغییراتی نسبت به دو دوره گذشته مجددا آغاز خواهد شد.

وی همچنین از جمله اختیارات سرپرست نهاد ریاست ‌جمهوری را انجام امورات اداری مالی، امضاء موافقنامه‌ها، فعالیت در معاونتهای پشتیبانی، مالی و نظارت بر هزینه‌ها عنوان کرد.