مصرف انرژی در ایران پنج برابر استاندارد جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان ظهر چهارشنبه در سمینار سراسری آموزش مدیریت شهری در مجتمع رفاهی نفت محمود آباد افزود: با توجه به اینکه استفاده کنندگان از حمل و نقل تنها ۲۷ درصد هستند سهم هدررفت انرژی در حوزه حمل و نقل در کشور ما بسیار بالا است به گونه ای که در این حوزه ۴۲ درصد یارانه مصرف می شود.

وی افزود: در حالی که سهم انرژی در مصارف خانگی ۴۲ درصد است، یارانه آن ۳۳ درصد است و در حوزه صنعت نیز با مصرف انرژی ۱۹ درصدی و صرف یارانه ۱۶ درصدی مواجه هستیم.

وی از پرداخت یارانه مصرف سوخت در کشور انتقاد کرد و گفت: یارانه بنزین هم اکنون در کشور ما برای دهک دهم که قشر توانمند و سرمایه دار است 20.6 درصد است ولی سهم دهک اول که قشر نیازمند آن را تشکیل می دهد تنها هشت دهم درصد است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: در بخش سوخت سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان در کشور متضرر می شویم و این در حالی است که برای نمونه به دلیل آنکه ۴۰ درصد تاکسی های تهران در اختیار مدیریت آن نیست هدررفت انرژی در این کلانشهر بسیار بالاست که توزیع نامناسب سفر و نقص مدیریت این شدت را افزایش می دهد.

وی گفت: باید تا سال ۱۳۹۰ حمل و نقل ریلی کشور در بخش کالا تا دو برابر و جابجایی مسافرین به ۱۸ درصد برسد.

وی با اشاره به اینکه سفرهای همگانی شهری باید از ۵۴ درصد به ۷۵ درصد برسد، گفت: دولت نهم ۵/۴ برابر دولتهای قبل اعتبار به مترو تهران اختصاص داده است و با اعتباری که شهرداری تهران به توسعه آن داده در این ۴ سال ۱۲۰ میلیارد تومان پرداخت شد.

وی گفت: بعد از ۴۰ سال باعث تاسف است که با هزینه این اعتبارات میلیاردی ما تنها ۹۰ کیلومتر مترو در تهران داریم که قسمت اعظم آن مربوط به خط رفت و برگشت کرج است.

رویانیان تصریح کرد: دولت نگاه یکسانی به تمام کشور دارد و نمی تواند همه بودجه کشور را در تهران بلوکه کند.

30 درصد درآمد کشور در تهران هزینه می شود

وی گفت: تهران ۱۶ درصد کشور است و این درحالی است که ۳۰ درصد درآمد کشور در آن هزینه می شود.

رویانیان گفت: در طول ۶۰ سال اتوبوسرانی تهران تنها چهار هزار دستگاه اتوبوس داشت اما طی سالهای اخیر این تعداد به هشت هزار اتوبوس افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه روزانه ۶۵ میلیون سفر شهری در کشور داریم، گفت: برخلاف تبلیغات منفی که در مورد منوریل در کشور انجام می دهند این وسیله حمل و نقل شهری بسیار زیبا، ‌مطمئن و کم هزینه است و هم اکنون نیز در سه شهر بزرگ کشور شامل قم، کرمانشاه و مشهد در حال ساخت است.