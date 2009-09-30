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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

حمایت تسهیلاتی از صنعتگران اردبیلی ضروری است

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل با تاکید بر لزوم توسعه صنایع سنگین در اردبیل گفت: حمایت تسهیلاتی بانک صنعت و معدن از صنعتگران و معدن کاران استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور اظهار داشت: برای افزایش این حمایتها باید تعداد شعبات این بانک در استان اردبیل افزایش یابد.

وی توسعه صنایع سنگین در منطقه را از اولویتهای کاری مدیران استان در حوزه صنعت عنوان کرد و افزود: بررسی تعدادی از طرحهای معرفی شده برای برخورداری از وام در این بانک طولانی شده که نیازمند تسریع در رسیدگی است.

استاندار اردبیل اضافه کرد: استان مقدس اردبیل در حوزه های مختلف و به ویژه کشاورزی، گردشگری و انرژی استعدادهای بکر متعددی دارد که شکوفایی این بخشها آثار مطلوبی را نصیب کشور خواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه امسال کشاورزان اردبیلی برای هر ایرانی هفت کیلوگرم گندم تولید کرده اند، ابراز داشت: این میزان تولید با توجه به کمبود امکانات، تجهیزات مکانیزه و نیز درصد زمینهای زیرکشت رقمی در خور و قابل توجه است.
 
در این جلسه مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور نیز خاطرنشان کرد: این بانک در راستای حمایت از کار آفرینان و رعایت حال آنها با نرخ سود 12 درصد تسهیلات پرداخت می کند.

محمدرضا پیشرو یادآور شد: این در شرایطی است که مقررات موجود به سیستم بانکی اجازه داده تا در قالب عقود مشارکتی تسهیلاتی با نرخ کارمزد بالاتر پرداخت کنند.

وی افزود: همچنین طرحهای تولیدی که با برخورداری از تسهیلات سایر بانکها اجرا شده اند، در صورت اعلام نیاز و تصویب درخواست آنان در کارگروه آمایش صنعتی و معدنی استان، می توانند از تسهیلات سرمایه در گردش این بانک بهره مند شوند.

کد مطلب 956043

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