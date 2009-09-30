"رقصنده و دزد" اسپانیا به اسکار 2010 معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسپانیا دیروز برای معرفی فیلم برگزیده سینمای این کشور به بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان اسکار هشتاد و دوم گرد هم آمدند و در نهایت "رقصنده و دزد" را انتخاب کردند. این فیلم هفته گذشته در جشنواره سن سباستین به نمایش درآمد.

"چاق‌ها" ساخته دانیل سانچز آروالو و "نقشه صداهای توکیو" به کارگردانی ایزابل کویشی سه نامزد نهایی سینمای اسپانیا برای معرفی به رقابت‌های اسکار 2010 بودند. تروبا درباره حضور "رقصنده و دزد" در اسکار سال آینده به اسکرین دیلی گفت: من از آنها که فیلم را برگزیدند، سپاسگزارم. اما این تنها آغاز یک راه طولانی است و من ترجیح می‌دهم فعلا به آن فکر نکنم.

"رقصنده و دزد" نخستین فیلم تروبا در هفت سال اخیر است که جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان را سال 1994 با "عصر زیبایی" به دست آورد. فیلم درباره یک دزد بدنام است که پس از آزادی از زندان تصمیم می‌گیرد به همسر و فرزندش بپیوندد، اما ناچار می‌شود به دزدی جوان برای سرقت از یکی از هواداران ژنرال پینوشه کمک کند.

سینمای اسپانیا تا به حال 19 بار نامزد اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان بوده و چهار بار این جایزه را برده است که دو بار آخر آن در سال‌های 2004 با "دریای درون" الخاندرو آمنابار و 1999 با "همه چیز درباره مادرم" پدرو آلمودوار بوده است.

مهلت ارسال فیلم‌ها برای حضور در بخش اسکار غیر انگلیسی‌زبان به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا اول اکتبر به پایان می‌رسد و هشتاد و دومین دوره مراسم اسکار هفتم مارس 2010 در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار می‌شود.