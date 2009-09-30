بخش بین الملل پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد رضا آرام ظهر چهارشنبه در همایش مسئولان کانون های قرآن و عترت دانشگاه های آزاد سراسر کشور افزود: در شرایط کنونی، دانشگاه ها در عرصه فعالیتهای قرآنی نیازمند انقلاب اخلاقی هستند که این امر با ارائه برنامه های متنوع و جذاب برای نسل نو محقق خواهد شد.

رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی کشور از راه اندازی بخش بین الملل در این پژوهشکده خبر داد و تصریح کرد: این بخش در راستای رفع نواقص مسابقات برگزار شده در خصوص قرآن و عترت در سطح بین الملل است که طراحی سایت جدید تسنیم که در بردارنده پژوهشکده مجازی است در جهت رفع این نواقص خواهد بود.

وی مهجوریت قرآن را از ناحیه معلمان و خادمان قرآن اعلام کرد و گفت: در زمانه ای که بین بشر و کلام الهی فاصله ایجاد شده است، هیچ خدمتی ارزشمندتر از خدمت به قرآن و اهل بیت (ع) نیست.

وی از تشکیل سه گروه پژوهشی قرآن و عترت خبر داد و تصریح کرد: تشکیل کمیته ها و کارگروه پژوهشی در جهت پویایی و شکوفایی فعالیتهای قرآنی در سراسر کشور تشکیل می شود.

آرام از حضور دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه قرآن و عترت خبر داد و افزود: در نمایشگاه قرآن امسال سه غرفه از دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشت که در آن نشستهای قرآنی با موضوع فعالیتهای قرآنی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.