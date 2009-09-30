سیستم جدید نهاد ریاست جمهوری تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سئوال که اولین مقصد سفر استانی دولت دهم کجا خواهد بود و گفته می ‌شود مقصد سمنان است، اظهار داشت: من اطلاعی از این موضوع ندارم.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص مکانیزم دور سوم سفرهای استانی افزود: هنوز این مکانیزم نهایی و قطعی نشده است ولی تلاش این است که در این دوره نحوه رسیدگی به مطالبات مردم کیفی تر شده و تمرکز بیشتری در این سفرها صورت خواهد گرفت.

دستیار ارشد رئیس ‌جمهور همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه تعریفی از دستیار ارشد دارید؟ به شوخی به خبرنگار، گفت: مگر باید آن را تعریف کنیم.

ثمره هاشمی در پاسخ به این سئوال که تفاوت دستیار ارشد با مشاور ارشد چیست، تصریح کرد: مقداری وجهه کار اجرایی دستیار ارشد قویتر است.

خبرنگاری از دستیار ارشد رئیس ‌جمهور درباره مهمترین دستاورد سفرمحمود احمدی ‌نژاد به نیویورک سئوال کرد که وی پاسخ داد: در این سفر تمرکز بر روی گفتگو با رسانه‌ها بود تا فضاسازیهای منفی علیه جمهوری اسلامی مرتفع شود.

وی اضافه کرد: با توجه به این که فضای امروز جهان به سوی تغییر پیش‌ می‌رود باید از این فضا استفاده کرده و رویکردهای نوین مانند عدالت،‌ پاکی و مشارکت جهانی در اداره امور تبیین شود.

ثمره هاشمی همچنین در خصوص اولویتهای اقتصادی و فرهنگی دولت دهم ، از اجرای طرح تحول اقتصادی به عنوان اولویت اقتصادی دولت یاد کرد و افزود: در بخش‌ فرهنگی نیز دولت اولویتهایی را در نظر دارد.

وی ادامه داد: شعارهای سابق همچون پاکی و عدالت و پیشرفت در دولت دهم نیز به قوت خود باقی است اما این شعارها در سطح بالاتری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دستیار ارشد رئیس جمهور همچنین در خصوص انتخاب معاون اجرایی رئیس ‌جمهور نیز گفت: سیستم نهاد ریاست‌ جمهوری در حال تغییر است و پس از نهایی شدن این سیستم جزئیات آن به اطلاع افکار عمومی می ‌رسد.