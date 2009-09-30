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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۴

با فراخوانی مسئولان اجرایی؛

مجلس بی توجهی به بزرگداشت مولانا را پیگیری می‌کند

مجلس بی توجهی به بزرگداشت مولانا را پیگیری می‌کند

رئیس کمیته فرهنگی و گردشگری مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوع بی توجهی به مناسبت های ملی از جمله بزرگداشت مولانا در 8 مهر روز جهانی این شاعر و عارف نامدار، در اولین جلسه کمیته - یکشنبه آینده- خبر داد.

احمدرضا دستغیب درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تاکید بر اینکه موضوع بی توجهی به مناسبت های ملی باید مورد بررسی قرار گیرد، اظهارداشت: مجموعه گزارشاتی به کمیته فرهنگی و گردشگری مجلس رسیده است، نشان از بی توجهی به مسائل فرهنگی دارد.

وی با تاکید بر اینکه 8 مهر ماه روز جهانی مولانا تنها مناسبتی نیست که به فراموشی سپرده شده است ، بلکه گزارشاتی از بی توجهی به مناسبت های دیگر فرهنگی نیز به کمیته فرهنگی رسیده است، افزود: این درحالی است که باید توجه شود تا نسل جوان ما با گذشته و مفاخر خود آشنا شود زیرا این موضوع در ساخت هویت ایرانی تاثیر گذار است و در آن تردید نیست.

رئیس کمیته فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: مدیران بخش های مرتبط با این موضوع نباید در انجام وظیفه خود در قبال نسل جوان کوتاهی کنند.

نماینده شیراز گفت: احتمال می دهیم این بی توجهی ها با تغییرات و تحولات در سازمان میراث فرهنگی و وزرارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط باشد اما این توجیه قابل قبول نیست و انتظار ما این است که تغییرات در سطح کلان مدیریتی نباید روی عملکرد و کارکرد دستگاهها تاثیرگذار باشد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: این موضوع قطعا در اولین جلسه کمیته فرهنگی و گردشگری که زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی است و یکشنبه هفته آینده برگزار می شود، مورد بررسی قرار می گیرد و از معاونان مرتبط دعوت می شود تا پاسخگوی این بی توجهی باشند.

وی ابراز امیدواری کرد پاسخ های مدیران عالی دستگاه های مربوط برای کمیته مذکور قانع کننده باشد.

کد مطلب 956066

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