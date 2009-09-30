احمدرضا دستغیب درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تاکید بر اینکه موضوع بی توجهی به مناسبت های ملی باید مورد بررسی قرار گیرد، اظهارداشت: مجموعه گزارشاتی به کمیته فرهنگی و گردشگری مجلس رسیده است، نشان از بی توجهی به مسائل فرهنگی دارد.

وی با تاکید بر اینکه 8 مهر ماه روز جهانی مولانا تنها مناسبتی نیست که به فراموشی سپرده شده است ، بلکه گزارشاتی از بی توجهی به مناسبت های دیگر فرهنگی نیز به کمیته فرهنگی رسیده است، افزود: این درحالی است که باید توجه شود تا نسل جوان ما با گذشته و مفاخر خود آشنا شود زیرا این موضوع در ساخت هویت ایرانی تاثیر گذار است و در آن تردید نیست.

رئیس کمیته فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: مدیران بخش های مرتبط با این موضوع نباید در انجام وظیفه خود در قبال نسل جوان کوتاهی کنند.

نماینده شیراز گفت: احتمال می دهیم این بی توجهی ها با تغییرات و تحولات در سازمان میراث فرهنگی و وزرارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط باشد اما این توجیه قابل قبول نیست و انتظار ما این است که تغییرات در سطح کلان مدیریتی نباید روی عملکرد و کارکرد دستگاهها تاثیرگذار باشد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: این موضوع قطعا در اولین جلسه کمیته فرهنگی و گردشگری که زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی است و یکشنبه هفته آینده برگزار می شود، مورد بررسی قرار می گیرد و از معاونان مرتبط دعوت می شود تا پاسخگوی این بی توجهی باشند.

وی ابراز امیدواری کرد پاسخ های مدیران عالی دستگاه های مربوط برای کمیته مذکور قانع کننده باشد.