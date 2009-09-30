اسامی داوران اعلام شد/ ممبینی، مرادی و ترکی شانس قضاوت شهرآورد

به گزارش خبرنگار مهر، بدین ترتیب سه داور یاد شده این شانس را دارند که روز جمعه هفته جاری دیدار استقلال - پرسپولیس را قضاوت کنند. نام داور این بازی فردا (پنجشنبه) از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اعلام می شود.

اسامی داوران دیدارهای هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 9/7/88

* ذوب آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن اصفهان

داور: قهرمانی، کمک‌ها: خانبان و انتظاری، داورچهارم: باغبانی

ناظر: بهروان

* راه آهن شهرری - استقلال اهواز، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: حق وردی، کمک‌ها: مرتضی کریمی و کناری، داورچهارم: افشار

ناظر: حمید خوشخوان

* شاهین بوشهر - پاس همدان، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: افشاریان، کمک‌ها: نوری و برون، داورچهارم: واحدی

ناظر: ریاحی

* سایپا کرج - سپاهان اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: رفعتی و امینی، داورچهارم: محمدرضا فغانی

ناظر: منوچهر نظری

جمعه - 10/7/88

* استقلال تهران - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی تهران

اسامی داوران این بازی متعاقبا اعلام می شود.

* مقاومت سپاسی شیراز - ابومسلم خراسان، ساعت 17:10، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: دانش مهر، کمک‌ها: کیانی و یوسفی، داورچهارم: خرمیان

ناظر: سنگاشکن

* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

داور: جهانبازی، کمک‌ها: شمس و زارع، داورچهارم: سیف الله پور

ناظر: حسین خوشخوان

* پیکان قزوین - مس کرمان، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

اسامی داوران این بازی متعاقبا اعلام می شود.

* فولاد خوزستان - استیل آذین تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

داور: صالحی، کمک‌ها: احمدی و اسعدی، داورچهارم: عامری

ناظر: میرزابیگی