افزایش بی رویه کسری بودجه دولت آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر"، دولت آلمان در نیم سال اخیر 57 میلیارد یورو بیشتر از درآمدهایش خرج کرده است.

به نوشته این روزنامه هزینه ها برای نجات بانکها و بسته های اقتصادی برای مهار بحران اقتصادی در آلمان در نیم سال ابتدای 2009 شکاف بزرگی را در بودجه دولتی آلمان به وجود آورده است. به گونه ای که کسری بودجه ای بالغ بر 57 میلیارد یورو را به دنبال داشته است.

تاگس اشپیگل در ادامه این گزارش نوشت: یک سال پیش کسری بودجه نیم سال آلمان هفت میلیارد یورو بود. بر اساس اطلاعات مرکز آمار دولت آلمان دلیل این افزایش بی رویه کسری بودجه دولتی در عرض یک سال به خصوص هزینه های هنگفت برای مبارزه با بحران اقتصادی بوده است.

به گونه ای که مخارج دولتی حدود 1.8 درصد افزایش داشته در حالی که میزان درآمدها ی دولتی کاهش داشته است.