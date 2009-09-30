رقابت هزار شطرنج باز و اهدا یک دستگاه پراید به قهرمان مسابقات

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون شطرنج کشورمان با همکاری هیئت شطرنج استان تهران روز پنجشنبه 9 مهرماه همزمان با جشن عاطفه میزبان 1000 علاقه مند به شطرنج در پارک فدک است.

شرکت کنندگان در دو مرحله با یکدیگر مسابقه می دهند و در نهایت به قهرمان این مسابقه یک دستگاه پراید اهدا خواهد شد و به نفرات اول تا دهم مرحله نخست (رقابت 200 شطرنجباز در 5 جدول مجزا) نیز جوایزی اهدا می شود، همچنین نفرات اول تا دهم مرحله نهایی نیز جایزه دریافت می کنند.

مسابقات در 9 دور به روش سوئیسی انجام می شود و زمان بازی برای هر نفر 10 دقیقه و در نهایت 20 دقیقه برای کل بازی است. شرکت کنندگانی از مازندران، گیلان، لرستان، اصفهان، خوزستان، سمنان، کرمان، کهکیلویه، ایلام، خراسان جنوبی، کرمانشاه، تهران، کرج و شهریار حضور خواهند داشت.