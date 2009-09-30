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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۰

روز عاطفه ها برگزار می شود /

رقابت هزار شطرنج باز و اهدا یک دستگاه پراید به قهرمان مسابقات

رقابت هزار شطرنج باز و اهدا یک دستگاه پراید به قهرمان مسابقات

هزار شطرنجباز آماتور (بدون درجه بین المللی) روز پنجشنبه همزمان با جشن عاطفه ها در پارک فدک با یکدیگر به رقابت می پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون شطرنج کشورمان با همکاری هیئت شطرنج استان تهران روز پنجشنبه 9 مهرماه همزمان با جشن عاطفه میزبان 1000 علاقه مند به شطرنج  در پارک فدک است.

شرکت کنندگان در دو مرحله با یکدیگر مسابقه می دهند و در نهایت به قهرمان این مسابقه یک دستگاه پراید اهدا خواهد شد و به نفرات اول تا دهم مرحله نخست (رقابت 200 شطرنجباز در 5 جدول مجزا) نیز جوایزی اهدا می شود، همچنین نفرات اول تا دهم مرحله نهایی نیز جایزه دریافت می کنند.

مسابقات در 9 دور به روش سوئیسی انجام می شود و زمان بازی برای هر نفر 10 دقیقه و در نهایت 20 دقیقه برای کل بازی است. شرکت کنندگانی از مازندران، گیلان، لرستان، اصفهان، خوزستان، سمنان، کرمان، کهکیلویه، ایلام، خراسان جنوبی، کرمانشاه، تهران، کرج و شهریار حضور خواهند داشت.

کد مطلب 956092

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