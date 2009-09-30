300 هزار نفر در استان زنجان به آنفلونزای خوکی مبتلا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا صائینی ظهر چهار شنبه در کارگاه آموزشی، تخصصی آنفولانزای نوع A افزود: در این میان 98 درصد این افراد به صورت سرپایی درمان شده و تنها دو درصد نیز بستری خواهند شد.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن دو درصد بیماران بستری شده، پیش بینی می شود که در حدود 3 هزار نفر در سطح استان جهت درمان بیماری آنفولانزای نوع A بستری شوند، و این در حالی است که مجموع تخت های بیمارستانی استان یک هزار و 400 نفر است و این امکان وجود دارد که در حدود 10 درصد این افراد به ICU تنفسی نیاز داشته باشند.

صائینی افزود: بیماری آنفولانزای نوع A در سطح کشور و دنیا شرایطی را فراهم کرده است که اقدامات خاصی در زمینه پیشگیری این بیماری صورت پذیرد اما این بدین معنا نیست که با آغاز سال تحصیلی جدید، اضطراب و استرسی را به دانش آموزان منتقل کنیم.

وی به ذخیره سازی و اعمال روش های پیشگیری دارویی اشاره کرد و افزود: ارائه واکنش، داروهای ضد ویروس و آنتی بیوتیک ها می تواند در شیوع این بیماری نقش ویژه ای داشته باشند، اما واکسن هایی که در بازار ارائه می شود، جهت جلوگیری از آنفولانزای فصلی است و هیچگونه تأثیری بر جلوگیری از آنفولانزای نوع A در افراد ندارد.

صاینی ادامه داد: با این وجود توصیه می شود که برای کودکان بین 6 تا 36 ماه این واکسن به مقدار نیم دوز برای 2 بار در فاصله 4 تا 6 هفته و برای افراد 3 تا 13 سال 2 دوز کامل و برای افراد بالای 13 سال نیز یک دوز کامل تجویز شود.

وی افزود: پیش بینی می شود که میزان مراجعین مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستان ها و اورژانس ها در فصل سرما 5 تا 10 برابر کنونی شود و با این وجود شیفت کاری پرسنل بیمارستان ها 2 تا 3 برابر خواهد شد.