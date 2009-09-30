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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۳۰

تا دوسال آینده؛

300 هزار نفر در استان زنجان به آنفلونزای خوکی مبتلا می شوند

300 هزار نفر در استان زنجان به آنفلونزای خوکی مبتلا می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس گروه تخصصی مبارزه با بیماریهای واگیردار استان زنجان با بیان اینکه میزان حمله این ویروس در ایران 25 تا 35 درصد است، گفت: پیش بینی می شود که طی دو سال آینده از مجموع جمعیت یک میلیون نفری استان در حدود 300 هزار نفر به این بیماری مبتلا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان،  محمدرضا صائینی ظهر چهار شنبه در کارگاه آموزشی، تخصصی آنفولانزای نوع A افزود: در این میان 98 درصد این افراد به صورت سرپایی درمان شده و تنها دو درصد نیز بستری خواهند شد.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن دو درصد بیماران بستری شده، پیش بینی می شود که در حدود 3 هزار نفر در سطح استان جهت درمان بیماری آنفولانزای نوع A بستری شوند، و این در حالی است که مجموع تخت های بیمارستانی استان یک هزار و 400 نفر است و این امکان وجود دارد که در حدود 10 درصد این افراد به ICU  تنفسی نیاز داشته باشند.

صائینی افزود: بیماری آنفولانزای نوع A در سطح کشور و دنیا شرایطی را فراهم کرده است که اقدامات خاصی در زمینه پیشگیری این بیماری صورت پذیرد اما این بدین معنا نیست که با آغاز سال تحصیلی جدید، اضطراب و استرسی را به دانش آموزان منتقل کنیم.

وی به ذخیره سازی و اعمال روش های پیشگیری دارویی اشاره کرد و افزود: ارائه واکنش، داروهای ضد ویروس و آنتی بیوتیک ها می تواند در شیوع این بیماری نقش ویژه ای داشته باشند، اما واکسن هایی که در بازار ارائه می شود، جهت جلوگیری از آنفولانزای فصلی است و هیچگونه تأثیری بر جلوگیری از آنفولانزای نوع A در افراد ندارد.

صاینی  ادامه داد: با این وجود توصیه می شود که برای کودکان بین 6 تا 36 ماه این واکسن به مقدار نیم دوز برای 2 بار در فاصله 4 تا 6 هفته و برای افراد 3 تا 13 سال 2 دوز کامل و برای افراد بالای 13 سال نیز یک دوز کامل تجویز شود.

وی افزود: پیش بینی می شود که میزان مراجعین مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستان ها و اورژانس ها در فصل سرما 5 تا 10 برابر کنونی شود و با این وجود شیفت کاری پرسنل بیمارستان ها 2 تا 3 برابر خواهد شد.

کد مطلب 956096

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