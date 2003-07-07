نماي سياسي و اقتصادي از كشور سنگال

سنگال كشوري در غرب آفريقا است كه شمال ان صحرا و در جنوب داراي آب و هواي استوايي است.
عاج و طلا دو محصولي هستند كه در قرن 17 و 18 از اين كشور صادر مي شده است. اما امروز اقتصاد اين كشور بر پايه كشاورزي بنا شده است. از زمان استقلال بخشي از سنگال، هزاران نفر از افراد به گينه بيسائو جايي كه چادرهاي آوارگان بنا نهاده شده بود، پناه بردند. در آن زمان ، نيروهاي دولتي حملاتي را بر ضد جنبش هاي دموكراتيك آغاز كردند.
طبق آمار سازمان ملل متحد ، سنگال 10 ميليون نفر جمعيت دارد و داكار پايتخت آن مي باشد. فرانسه زبان رسمي كشور است اما زبانهاي محلي نيز در اين كشور رايج است . اسلام دين رسمي كشور است. سن متوسط مردان 51 سال و زنان 55 سال است. واحد پول اين كشور فرانك است . محصولات اصلي صادراتي اين كشور ماهي، بادام زميني، محصولات نفتي ، فسفات و كتان است. در آمد ساليانه اين كشور به گزارش بانك جهاني 490 دلار امريكا است.
رييس جمهور اين كشور "عبدالله ويد" است كه حقوقداني قديمي و كار كشته است. وي سالها در تبعيد بوده و حزب دموكرات سنگال را تاسيس كرده است.
ويد در سال 1927 متولد شده است.
وي در مارس سال 2000 به رياست جمهوري رسيد. راي رياست جمهوري در حالي به دست آمد كه حزب ويد در اقليت قرار داشت.
سنگال داراي يكي از بزرگترين رسانه ها در منطقه است. اين رسانه سبب مي شود كه آزادي بيان در اين كشور وجود داشته باشد. سه ايستگاه تلويزيوني مستقل در اين كشور وجود دارد. اما ايستگاههاي پخش دولتي برنامه هاي آنان را كنترل مي كنند. رسانه هاي خارجي در اين كشور آزادانه مورد استفاده قرار مي گيرند .
شش روزنامه، سه ايستگاه تلويزيون و چند راديو و نيز يك خبرگزاري در اين كشور مشغول به كار هستند.
سنگال كشوري در غرب آفريقا است كه زبان رسمي آن فرانسه است.
کد مطلب 9561
نظر شما