زمینه های لازم برای بهبود ساخت و سازهای مسکن مهر فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات احداث 512 واحد مسکونی گلمان ارومیه با اشاره به سیاست های دولت در بخش مسکن اظهارداشت: برنامه چهار خانواری در طرح مسکن مهر موجب تحریک متقاضیان مسکن و تسریع در روند ساخت و سازها واحدهای مسکونی شده است.

وی ادامه داد: برای ساخت و ساز با توجه به قیمت مناسب مصالح ساختمانی به خصوص سیمان و آهن آلات در مناسب ترین شرایط قرار داریم و اعضا و تعاونی های مسکن مهر اگر دنبال مسکن هستند به تلاش های خود اضافه کنند.

قربانی روند ساخت و ساز در برخی از شهرهای استان را مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: پیرانشهر، نقده، ماکو و خوی هر کدام در مسکن مهر پیشگام هستند ولی شهرستان ارومیه نیازمند تلاش و برنامه ریزی بیشتری است.

استاندار آذربایجان غربی در خصوص تامین خدمات زیربنایی این واحدها خاطرنشان کرد: اقدامات لازم برای بهره مندی متقاضیان از این خدمات انجام گرفته و مشکلات منطقه گلمان ارومیه نیز برطرف شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه احداث مسکن مهر در قالب طرح چهار خانواری در حداقل زمان به نتیجه می رسد، اظهار داشت: در این رابطه نیز 30 هکتار از اراضی گلمان ارومیه برای واگذاری به گروه های چهار نفره آماده سازی شده است.

علی خان محمدی ادامه داد: در مرحله نخست این طرح نقشه های معماری و شهرسازی در هشت هکتار از زمین های این منطقه تهیه شده که چهار هکتار آن برای کاربری های مسکونی و مابقی نیز برای تامین سایر طرحهای خدماتی و آموزشی مورد نیاز اختصاص یافته است.

در ادامه نخستین کلنگ احداث 512 واحد مسکونی در قالب 128 گروه چهار خانواری در زمین به وسعت 90 هزار مترمبع با 46 هزار مترمربع مساحت در منطقه گلمان بر زمین زده شد.