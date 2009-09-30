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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۳

آموزش پیشگیری از شیوع آنفولانزای نوع A در مدارس غرب تهران

آموزش پیشگیری از شیوع آنفولانزای نوع A در مدارس غرب تهران

پیشگیری از شیوع آنفولانزای نوع A همزمان با بازگشایی مدارس با حضور سلامت یاران در مدارس آموزش داده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 5 با بیان این مطلب گفت: با توجه به تاثیرگذاری رعایت بهداشت فردی در پیشگیری از آنفولانزای نوع A برگزاری کلاسهای آموزشی در مدارس آغاز شد.

وی با اشاره به حضور پزشک و سلامت یاران مدارس در برگزاری کلاسهای آموزشی افزود: در این جلسات آموزشهای لازم در خصوص علائم بیماری آنفولانزای نوع A و پیشگیری از آن، تغذیه سالم بهداشت فردی و عمومی به دانش آموزان ارائه می شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه چکاب دهان و دندان را از برنامه های آتی در حوزه سلامت دانش آموزان عنوان کرد و گفت: همراه با ارائه آموزش جزوه های آموزشی و همچنین مواد بهداشتی به دانش آموزان اهدا می شود.

کد مطلب 956111

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