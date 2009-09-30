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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۰

برداشت ماهیان گرم آبی در مازندران آغاز شد

برداشت ماهیان گرم آبی در مازندران آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: برداشت ماهیان گرم آبی پرورشی در 13 هزار هکتار از آببندان های مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز برداشت ماهیان گرم آبی در آببندان روستای خشکرود شهرستان بابلسر گفت: وضعیت اقلیمی مناسب و متنوع مازندران شرایطی را فراهم نموده که آبزی پروی از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار و امروزه شاخص فعالیت های شیلاتی به ویژه آبزی پروری یکی از شاخص های توسعه استان محسوب شود.

وی خاطر نشان کرد: آبزی پروری درمازندران ازدو دهه اخیر از رشد بالایی برخوردار بوده به نحوی که تولید ماهیان پرورشی درمازندران درسال 1370 حدود 2700 تن بوده و پس ازدو دهه ، امروزه به رقم بیش از 38 هزار  تن  رسیده است.

به گفته حبیب نژاد، مهمترین گونه های ماهیان پرورشی در مازندران شامل انواع ماهیان گرم آبی و ماهی سرد آبی و خاویاری می باشد که در سالهای اخیر پرورش گونه های جدید ازقبیل ماهی آزاد، سوف و ماهیان زینتی به گونه های پرورشی اضافه شده است.

وی گفت: در استان مازندران 200 مزرعه پرورش ماهی قزل آلا با مساحت حدود 280 هزار مترمربع فعال وجود دارد که درسال گذشته حدود 9170 تن تولید داشته و پیش بینی می شود درسال جاری حدود 10 هزار و 600 تن ماهی قزل آلا ازاین مزارع برداشت شود.

مدیر کل شیلات مازندران مراکز پرورش ماهیان گرم آبی را شامل آببندان ها ، مزارع گرم آبی، دریاچه ها ی پشت سد عنوان کرد و گفت: از مجموع 15 هزار هکتار در سال گذشته حدود 29 هزار تن انواع ماهیان گرم ابی تولید و به بازار مصرف عرضه شد.

حبیب تژاد خاطرنشان کرد: مازندران دارای 12 مزرعه پرورش ماهیان خاویاری و 9 مزرعه ماهیان زینتی بوده و آببندان ها مهمترین ظرفیت بالفعل پرورش ماهیان گرم آبی استان محسوب می شود .

وی اظهار داشت: 80 درصد ماهیان گرم آبی در آببندان ها تولید می شوند زیرا آببندان ها مخازن ذخیره آب کشاورزی درفصول بارندگی محسوب می شوند که از سال های دور احداث و به مرور زمان به دلیل انباشت رسوبات و رشد گیاهان باتلاقی اکثر این آببندان ها تخریب و حجم آبگیری آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

کد مطلب 956126

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