یک میلیون نوبت سر و اکسیناسیون علیه بیماریهای واگیر دامی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علی بشری معافی بعد از ظهر چهارشنبه به مناسبت روز دامپزشکی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در رشت، افزود: از این میزان 212 هزار و 141 نوبت سر واکسیناسیون گاو و گوساله و یک میلیون و 654 هزار و 65 مورد واکسیناسیون علیه بیماریهای واگیر گوسفند و بز بوده است.

وی همچنین تست سل در گاو به تعداد سه هزار و 595 نوبت سر، خونگیری گاو، گوسفند و بز برای آزمایش بروسلوز به تعداد شش هزار و 476 نوبت سر، واکسیناسیون هاری در سگ به تعداد دو هزار و 541 قلاده را از اقدامات مهم دامپزشکی استان علیه بیماریهای مشترک بین انسان و دام عنوان کرد.

مدیرکل دامپزشکی گیلان سمپاشی 62 هزار و 869 متر مربع جایگاه گاو، گوساله، گوسفند و بز علیه انگلهای خارجی، حمام دادن و سمپاشی گاو، گوساله، گوسفند و بز علیه انگلهای خارجی به تعداد 249 هزار و 586 نوبت سر، خوراندن داروهای ضد انگلی به تعداد یک میلیون و 346 هزار و 967 نوبت سر را از دیگر فعالیتهای این سازمان در شش ماهه نخست سال جاری دانست.

وی در ادامه تعداد کشتاردام کوچک و بزرگ در کشتارگاه های دام استان را طی شش ماهه اول سال جاری 114 هزار و 188 راس اعلام کرد و افزود: دراین مدت به وزن 445 . 28 تن گوشت قرمز در کشتارگاه های دام استان ضبط شده است.

بشری اظهار داشت: همچنین در این مدت شش میلیون و 102 هزار و 415 قطعه طیور در کشتارگاه های صنعتی استان گیلان ذبح شده است که از این حجم کشتار وزن لاشه های ضبطی طیور در کشتارگاه های صنعتی طیور استان 306.084 تن است.

وی همچنین تعداد موارد بازید از کارخانجات خوراک دام و طیور، مراکز جمع آوری شیرخام، پودر ماهی کشتارگاه ها، مراکز بسته بندی، سردخانه ها، مراکز عرضه فرآورده های خام دامی 12 هزار و 392 مورد بوده که حدود چهار هزار و 25 کیلوگرم به علت آلودگی ضبط شده است.

مدیرکل دامپزشکی گیلان در ادامه ارجاع 83 فقره پرونده تخلف به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشتی به مراجع قضایی، صدور 55 مورد پروانه های بهداشتی بهره برداری برای دامداریهای و مراکز فرآوری محصولات غذایی با منشاء دامی، صدور69 فقره مجوز برای صادرات آبزیان به خارج از کشور و گواهی بهداشتی برای حمل افزون بر 30 نوع فرآورده خام دامی به میزان دو هزار و 953 مورد ازعملکرد این اداره کل در سال جاری است.