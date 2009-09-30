افزایش مهارتهای اجتماعی از بروز آسیب در جامعه جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق آمار بسیاری از آسیبهای اجتماعی در جامعه به دلیل ناآگاهی از عواقب جرم و عدم پیشگیری درجامعه روی می دهد که در همین راستا افزایش سطح مهارتهای اجتماعی ضروری است.

وی افزود: با افزایش سطح آگاهی جلامه و ارتقاء سطح آگاهی اجتماع میزان بروز جرم و آسیب های اجتماعی نیز کاهش می یابد.

رئیس پلیس کرمان با تاکید بر لزوم پیشگیری از این آسیب ها از برگزاری دوره های آموزشی در 400 مدرسه کرمان شامل 200 مدرسه پسرانه و 200 مدرسه دخترانه در قالب برنامه های متنوع خبر داد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه بزرگ نیروی انتظامی در کرمان گفت: این نمایشگاه از 15 مهر ماه هم زمان با آغاز هفته ناجا در کرمان شروع می شود و تا پایان هفته نیروی انتظامی ادامه خواهد یافت.

سردار اسحاقی افزود: در این نمایشگاه به مواردی همچون امنیت اجتماعی، مواد مخدر، حجاب، نزاعهای منجر به قتل، امنیت ترافیکی درون شهری و برون شهری و اقدامات پیشگیرانه از آسیبهای اجتماعی در قالب اقدامات علمی و هنری پرداخته می شود.