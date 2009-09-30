اعتبارات خدمات فرهنگی کمیته امداد گیلان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حسین علیمحمدی عصر چهارشنبه در جمع مدیران این نهاد، افزود: در سال تحصیلی جاری 5.5 میلیارد ریال اعتبار برای ارائه خدمات تحصیلی به دانش آموزان تحت حمایت این نهاد اختصاص یافته است که نسبت به سال تحصیلی گذشته دو برابر شده است.

وی با اشاره به اینکه 25 هزار دانش آموز در گیلان تحت حمایت کمیته امداد است، اظهار داشت: برای ارتقا و تقویت سطح علمی دانش آموزان و آماده کردن آنها برای ورود به دانشگاه امسال کلاسهای ویژه کنکور و تقویتی در مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری سازمان آموزش و پرورش اجرا می شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان ادامه داد: امسال در بخش دانشجویی نیز 5.5 میلیارد ریال اعتبار برای ارائه خدمات تحصیلی به سه هزار دانشجوی تحت حمایت کمیته امداد استان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه امور فرهنگی یکی از محورهای اساسی فعالیتهای کمیته امداد را تشکیل می دهد، یاد آور شد: فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای ادامه تحصیل دانش‌ آموزان‌، طلاب و دانشجویان زیرپوشش، رسیدگی به مسائل آموزشی و تربیتی دانش‌ آموزان‌، دانشجویان و طلاب زیر پوشش، برگزاری اردوهای تربیتی و آموزشی ویژه دانش‌ آموزان و دانشجویان از فعالیتهای عمده این واحد است.

علیمحمدی عنوان کرد: تلاش و کوشش در جهت رشد و اعتلای فرهنگ اصیل اسلامی در بین خانواده های زیر پوشش با برگزاری کلاسهای آموزشی‌، آموزش مکاتبه ‌ای‌، انجام کارهای هنری‌، برگزاری مراسم و مجالس و انجام اقدامات فرهنگی مختلف از دیگر فعالیتهای امور فرهنگی کمیته امداد است.

‌وی ادامه داد: گرچه فعالیتهای فرهنگی امداد حول محورهای مختلفی صورت می‌ گیرد اما مهمترین اقدام فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم ‌برای ادامه تحصیل دانش ‌آموزان‌، دانشجویان و طلاب زیر پوشش است.