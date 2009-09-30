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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۹

یک اسکلت پنج هزار ساله در بم کشف شد

یک اسکلت پنج هزار ساله در بم کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس میراث فرهنگی بم از کشف یک اسکلت پنج هزار ساله همراه با ظروف منقوش در منطقه خواجه عسکر بم خبر داد.

نرگس احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یک اسکلت متعلق به 5 هزار سال قبل در هنگام خاک برداری از یک کارگاه بولک زنی در شهر بم کشف شد.

وی گفت: این اسکلت مربوط به یک زن از دوران پیش از اسلام است که نشان دهنده تمدن غنی شهر بم است.

احمدی افزود: به همراه این اسکلت ظروفی منقوش و با ساختار ته دکمه ای نیز بدست آمده است.

وی یادآور شد: این اشیاء باستانی در روستای خواجه عسکر بم و کاملا تصادفی توسط افراد بومی کشف شده است.

وی در خصوص وجود یک حوزه فرهنگی در این منطقه گفت: با توجه به مطالعات صورت گرفته این منطقه دارای حوزه تاریخی نیست و این اشیاء نیز توسط سیلاب به این منطقه منتقل شده اند.

کد مطلب 956161

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