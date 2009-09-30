یک اسکلت پنج هزار ساله در بم کشف شد

نرگس احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یک اسکلت متعلق به 5 هزار سال قبل در هنگام خاک برداری از یک کارگاه بولک زنی در شهر بم کشف شد.

وی گفت: این اسکلت مربوط به یک زن از دوران پیش از اسلام است که نشان دهنده تمدن غنی شهر بم است.

احمدی افزود: به همراه این اسکلت ظروفی منقوش و با ساختار ته دکمه ای نیز بدست آمده است.

وی یادآور شد: این اشیاء باستانی در روستای خواجه عسکر بم و کاملا تصادفی توسط افراد بومی کشف شده است.

وی در خصوص وجود یک حوزه فرهنگی در این منطقه گفت: با توجه به مطالعات صورت گرفته این منطقه دارای حوزه تاریخی نیست و این اشیاء نیز توسط سیلاب به این منطقه منتقل شده اند.