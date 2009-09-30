19 هزار دانش آموز نیازمند در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی احمدی عصر چهارشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: علاوه بر دانش آموزانی که زیر پوشش این نهاد هستند، تعدادی دانش آموز نیز وجود دارند که زیرپوشش این نهاد نیستند.

وی با اشاره به فرارسیدن جشن عاطفه ها اظهار داشت: 60 پایگاه سیار و 510 پایگاه ثابت کمکهای مردم خیر و نوعدوست استان را در این آئین جمع آوری می کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این نهاد، آموزش و پرورش نیز در تمامی مدارس استان پایگاه های برای جمع آوری کمکهای دانش آموزان مستقر می کند.

به گفته حاجی اکبری، همچنین پایگاه مقاومت بسیج نیز برای حمایت از دانش آموزان نیازمند در مساجد سراسر استان، پایگاه هایی دائر می کند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان عنوان کرد: کلیه هدایای و کمکهایی که در مدارس جمع آوری می شود برای واگذاری به دانش آموزان نیازمند در اختیار مدیران مدارس گذاشته می شود.

وی یادآور شد: 70 درصد کل کمکها و هدایای جمع آوری شده نیز به سازمان آموزش و پرورش داده می شود تا در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار گیرد.

گلستان 330 هزار دانش آموز دارد.