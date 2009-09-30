روستانشینان رفسنجان با کمبود فضای ورزشی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان جواد حاج باقری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات پیش روی ورزشکاران در روستاهای رفسنجان نبود سالن ورزشی برای استفاده آنهاست.

وی عنوان کرد: در مجموع تنها 3 سالن ورزشی در مراکز دهستانهای رفسنجان وجود دارد که این رقم با توجه به تعداد زیاد مراکز دهستان در شهرستان به هیچ وجه پاسخگوی نیاز ورزشکاران در این روستاها نیست.

وی تصریح کرد: با ساخت سالن ورزشی که می توان بیشتر ورزشها را در آن انجام داد جوانان و نوجوان ورزش دوست زیادی را به سوی ورزش جذب کرد.

حاج باقری تاکید کرد: در روستاها و مراکز دهستانهای رفسنجان که نوجوانان و جوانان از کمترین امکانات تفریحی و سرگرم کننده بی بهره اند ساخت سالن ورزشی سبب می شود که آنان ساعات و اوقات فراغت خود را در این مکانهای سالم و مفرح بگذرانند.

رئیس هیئت روستایی و عشایری رفسنجان کمبود امکانات ساختاری در حوزه ورزش بانوان را یکی دیگر از مشکلات ورزش در روستاهای رفسنجان ذکر کرد و افزود: با توجه به استقبال بسیار خوب بانوان روستاها از ورزش وجود فضای مناسب برای این گروه در شهرستان ضروری به نظر می رسد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فرهنگ ورزش کردن در بین بانوان در روستاهای رفسنجان صد در صد افزایش پیدا کرده است که این نشان از فرهنگ سازی مناسب توسط هیئت روستایی و عشایری در بین روستاهاست.

حاج باقری همچنین افزود: با وجود کمبود امکانات ورزشی در روستاهای رفسنجان این هیئت با برگزاری مسابقات و جشنواره های ورزشی سعی در ایجاد انگیزه و نشاط در بین نوجوان و جوانان این روستاها را دارد که استقبال بسیار خوب آنها از این برنامه ها می تواند شاهدی بر این مدعا باشد.