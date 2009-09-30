به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور چهارشنبه در سومین نمایشگاه بین المللی رسانه ای دیجیتال گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای برطرف کردن دغدغه های مقام معظم رهبری و به منظور بهره گیری از فرصتهای ابزارهای نوین فرهنگی و مقابله با چالشهای آن در مرداد ماه سال 85 با راه اندازی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به عنوان یک واحد سازمانی مستقل اقدامات اجرایی خود را در زمینه رسانه ای دیجیتال آغاز کرد.

وی افزود: امروز نام این مرکز با اقدامات اساسی که در سه سال گذشته برای ساماندهی و توسعه رسانه های دیجیتال و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال انجام شده است برای فعالان این عرصه آشنا است.

دبیر سومین جشنواره رسانه ای دیجیتال، ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال را از اقدامات این مرکز ذکر کرد و افزود: این نمایشگاه با هدف جریان سازی و ایجاد بستر مناسب برای تولید و توسعه محتوای منطق بر فرهنگ بومی و ملی در حوزه رسانه های دیجیتال، ایجاد جایگاهی معتبر برای عرضه و ارزیابی رسانه های دیجیتال کشور، فراهم کردن فضای همدلی و هم افزایی میان پدیدآورندگان آثار در حوزه رسانه های دیجیتال، توسعه خط و زبان فارسی در محیط رایانه، بسترسازی و فراهم کردن زمینه لازم برای تحقق جنبش نرم افزاری، ایجاد بستر رقابت میان تولید کنندگان رسانه های دیجیتال در جهت رشد، شکوفایی و رونق بخشی به بازار داخلی و خارجی محصولات ایرانی در این صنعت، ارتباط و تعامل با مراکز بین المللی دارای تکنولوژی در حوزه رسانه های دیجیتال و فراهم کردن بستر لازم برای توسعه صادرات نرم افزارهای رایانه ای برگزار می شود.

زارع پور با اشاره به برگزاری دو دوره نمایشگاه و جشنواره رسانه های دیجیتال افزود: در سومین دوره نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال شش بخش با عناوین نرم افزارهای رسانه ای، بازیهای رایانه ای، نرم افزارهای تلفن همراه، هنرهای دیجیتال، پایگاههای اینترنتی و وبلاگ، فناوری و نوآوری در رسانه های دیجیتال درنظر گرفته شده است.

وی همچنین به بخش جانبی این نمایشگاه اشاره کرد و ادامه داد: بخش جانبی این جشنواره شامل نشستها و کارگاههای آموزشی خانواده و رسانه های دیجیتال، مسابقات، بخش بین الملل و شهر دیجیتال است.

دبیر سومین جشنواره رسانه ای دیجیتال به جزئیات این نمایشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش جشنواره یعنی همان بخش اصلی بیش از هفت هزار اثر مورد داوری قرار گرفتند که در نهایت حدود یک صد اثر در اختتامیه ای که در روز سه شنبه 14 مهر ماه در محل مصلی برگزار خواهد شد تقدیر می شوند.

زارع پور افزود: در این نمایشگاه برای دومین سال پیاپی از کارتهای هوشمند برای توزیع یارانه استفاده می شود و با استفاده از این ابزار یارانه هدفمند شده است. به این معنی که با این کارت یارانه محصولات تولیدی داخل و محصولاتی که در راستای راهبردهای محتوایی وزارتخانه هستند از تخفیف بیشتری برخوردارند.