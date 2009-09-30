ساخت و ساز غیرمجاز مهمترین معضل شهری اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری عصر چهارشنبه در جلسه ساماندهی امور شهری اردبیل در محل فرمانداری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 760 پرونده در این خصوص در شهرداری اردبیل تشکیل شده است.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به این پرونده ها افزود: بی توجهی به انضباط شهری و عدم اجرای قانون باعث بی نظمی اجتماعی و تضرر شهروندان خواهد شد و باید به گونه ای برنامه ریزی کرد تا حق و حقوق شهروندی نیز همانند سایر قوانین مورد احترام و اجرا باشد.

فرماندار اردبیل با اشاره به تبعات و اثرات بد ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهری ابراز داشت: بی توجهی به ضوابط و قوانین شهرداری، نادیده گرفتن حقوق شهروندان و عدم رعایت مقررات فنی و عدم استحکام ساختمانی با احتمال خطرات جانی و مالی از مهمترین تبعات منفی ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز شهری است.

وی همچنین برهم زدن تناسب شهری، ایجاد اختلافات دامنه دار بر سر ملک و مشکلات پیش آمده در هنگام اخذ خدمات شهری را از دیگر تبعات و عواقب ساخت و سازهای غیرمجاز شهری عنوان کرد.

اکبری با تاکید بر اجرای قانون و جلوگیری از اهداف فرصت طلبان خاطرنشان کرد: باید کاری کرد تا موانع دردسر ساز و مزاحم مردم و عاملین اختلال شهری و نظم و انضباط عمومی از سر راه شهروندان برداشته شده و امنیت اجتماعی و رفاه عمومی در شهر توسعه یابد.

وی همچنین به ساماندهی مشکلاتی از قبیل شستشوی خودرو در کنار خیابانها، پارک خودروهای سنگین در کوچه ها و معابر عمومی و حرکت دستفروشان خیابانی در سطح شهر اردبیل که از عوامل بروز اختلال و ترافیک است، تاکید کرد.