آموزش شش هزار نفر در دوره های اوقات فراغت تبلیغات اسلامی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زرقانی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد طرح اوقات فراغت استان در بابل اظهار داشت: برنامه های طرح اوقات فراغت این اداره کل از اول تابستان سال جاری آغاز شده و تا یک هفته مانده به پایان این فصل ادامه داشت که این آموزشها در سطح 21 شهرستان و پایگاه های وابسته به ادارات و دفاتر تابعه برگزار شد.

وی تصریح کرد: این آموزش ها شامل آموزش دوره های مختلف هسته های فرهنگی جوان به تعداد 134 کلاس و طرح بوستان معرفت به تعداد 129 کلاس را در سطح این استان بوده که علاوه بر آن حدود 67 کلاس نیز توسط روحانیون مستقر برگزار شد.

زرقانی افزود: با توجه به سهمیه ای که از سازمان تبلیغات اسلامی برای برگزاری این کلاسها به ما تعلق گرفت حدود 115 سهمیه بود که ما امسال حدود 330 کلاس را برگزار کردیم.

وی یادآور شد: علاوه بر افزایش کمی و کیفی دوره ها، امسال حدود 25 درصد افزایش اعتبارات نیز در این بخش داشته ایم.

اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در بابل مستقر است.