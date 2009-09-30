به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از دومین مرحله مسابقات دوچرخهسواری لیگ برتر، امروز(چهارشنبه) در رشته استقامت جاده و به مسافت 135 کیلومتر برگزار شد که در نهایت صمد پورسیدی از تیم پتروشیمی تبریز زودتر از سایر رکابزنان از خط پایان عبور کرد.
در این رقابت که 60 دوچرخهسوار برتر کشور از بارگاه شیخ محمود شبستری در شبستر تا بارگاه شمس تبریزی خوی را رکاب زدند، پورسیدی با زمان 3 ساعت و 10 دقیقه و 21 ثانیه زودتر از دیگر رقبا از خط پایان گذشت و با کسب 100 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد و به مدال طلا دست یافت.
پس از وی، پیمان مجدد از تیم ترافیک تهران با زمان 3 ساعت و 10 دقیقه و 22 ثانیه و کسب 85 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و مدال نقره را به گردن آویخت و رامین مهربانی از تیم شهرکهای صنعتی همدان با زمان 3 ساعت و 10 دقیقه و 23 ثانیه و کسب 75 امتیاز بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز گرفت.
در مجموع رده بندی تیمی نیز تیم شهرکهای صنعتی همدان با کسب 142 امتیاز در سکوی قهرمانی ایستاد و تیمهای پتروشیمی تبریز با کسب 132 امتیاز و مس کرمان با 124 امتیاز به ترتیب در سکوهای دوم و سوم ایستادند.
صبح فردا (پنجشنبه نهم مهرماه) در دومین روز این مسابقات دوچرخهسواران در سطح شهر خوی و در رشته تایمتریل به مسافت 20 کیلومتر با یکدیگر رقابت میکنند.
این مسابقات با همکاری سازمان تربیت بدنی، فدراسیون دوچرخهسواری و بنیاد شمس تبریزی برگزار میشود که روز نهم مهرماه با حضور مسئولان ورزش و جمعی از شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور در مقبره شمس تبریزی به ورزشکاران برتر این رقابتها جوایز ارزنده و به تمام شرکتکنندگان لوح ویژه اعطا میشود.
رکابزنان تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی، مس کرمان، پتروشیمی تبریز، شهرداری مهریز یزد، ترافیک تهران، شهرهای صنعتی همدان، شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان، آرسین گاز مازندران، ولیعصر کرمان، عقاب نهاجا و تربیت بدنی یاسوج در این رقابتها حضور دارند.
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