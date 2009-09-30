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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۹

برای نخستین بار در کشور؛

چهره های ماندگار گردشگری تجلیل می شوند/ احیای شورایعالی میراث فرهنگی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر جامعه هتلداران کشور گفت: تجلیل از چهره های ماندگار گردشگری کشور در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ایرانپور عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از فعالان گردشگری ساری به مناسبت هفته گردشگری با اشاره به اینکه این پیشنهاد از سوی مازندران مطرح شده است، اظهار داشت: مسئولین از چهره های ماندگار گردشگری در استان غافل شده بودند.

وی با بیان اینکه نگاه دولتمردان به صنعت گردشگری نگاه ضروری باشد نه لوکس، خاطرنشان کرد: نگاه لوکس به صنعت گردشگری موجب بهره برداری های مالی از صاحبان این صنایع می شود.

رئیس جامعه هتلداران مازندران خواستار کاهش بیمه و مالیات در صنعت گردشگری در جهت حمایت از صاحبان این صنعت شد و گفت: بررسی مالیات ارزش افزوده و استهمال برخی تسهیلات پرداخت شده به صاحبان صنعت گردشگری از دغدغه های جامعه هتلداران استان است.

وی بر تعیین مکانیزم خاصی برای فعالیت واحدهای استیجاری خصوصی تاکید کرد و اظهار داشت: باید مکانیزمی طراحی شود که در هنگام کاهش تقاضای هتلها و مراکز اقامتی دائمی، واحدهای استیجاری خصوصی از فعالیت خارج شوند.

به گفته وی، این امر در همه جای دنیا در راستای حمایت از ارباب دائم صنعت گردشگری صورت می گیرد.

ایرانپور از احیای شورای عالی میراث فرهنگی مازندران با موافقت ریاست سازمان گردشگری استان خبر داد و یادآور شد: انسجام موجود در بخش خصوصی می تواند بازوی پرتوان اجرایی دولت باشد.

کد مطلب 956181

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