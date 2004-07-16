سرعت كم خريد وفروش در بورس ، استفاده از معاملات" ددد "را ضروري مي كند

بك كارشناس بورس در گفت گو باخبرنگار اقتصادي "مهر"در خصوص تاثير استفاده از معاملات" ددد " دربورس كشورگفت : معاملات" ددد" امكان خريد سهام عمده را بدون ذكرنام خريداران به كارگزاران داده است وهركارگزار مي تواند اول تعداد زيادي سهام بخرد وسپس به متقاضيان عرضه كند كه اين امرموجب تسريع در معاملات بورس خواهد شد.

غلام رضا سلامي با بيان اينكه استفاده از معاملات" ددد " برخي از مشكلات بورس را حل مي كند ، افزود: البته در استفاده از معاملات" ددد " بايددقت شود كه پس از خريد سهام توسط كارگزاران، اين سهامي به افراد حقيقي وحقوقي عرضه شود و سهام به نام افراد غير مشخص فروخته نشود .

وي بااشاره به اينكه بورس ما از لحاظ تكنولوژي با بورس هاي دنيا فاصله دارد ،اظهار داشت: دربورس هاي پيشرفته اطلاعات خريد وفروش در اختيار خريدار هم قرار دارد، ازاين رو اعمال سليقه كارگزار به حداقل رسيده و خود خريدار مي تواند از طريق كارگزار سهام مورد نظر را خريداري كند. به گفته سلامي، استفاده از اين روش در بورس كشور مي تواند اطمينان خريدارن سهام را جلب كند.

عضو انجمن حسابرسان نخبه ايران با بيان اينكه در بورس كشور، تمام اطلاعات خريد و فروش در اختيار خريداران قرار نمي گيرد ،افزود: دسترسي خريداران به اطلاعات خريد وفروش در بورس با 30 ذقيقه تاخير امكان پذير است ، حال آنكه در اين مدت زمان قيمت سهام مي تواند تغيير كند كه اين كار موجب مي شود خريدار، از دسترسي به آخرين تحولات بازار بورس محروم بماند.