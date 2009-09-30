تلاش برای بازداشت مقامهای رژیم صهیونیستی در انگلیس ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "طیب علی" حقوقدان انگلیسی که پیگیر پرونده شکایت از مقامهای رژیم صهیونیستی بدلیل ارتکاب جنایات جنگی در جنگ 22 روزه غزه است، از ادامه فعالیتهای قانونی خود تا رسیدن به نتیجه مطلوب خبر داد.

وی این سخنان را پس از آن بیان می کند که شکایت ارائه شده از سوی گروههای فلسطینی از "ایهود باراک" و درخواست برای بازداشت وی در انگلیس از سوی یک دادگاه این کشور رد شد.

به گفته مقامهای اسرائیلی اقدام دادگاه مذکور به خواست وزارت خارجه انگلیس و تاکید بر مصونیت سیاسی وزیر جنگ اسرائیل در این کشور صورت گرفته است.

با این حال طیب علی به روزنامه یدیعوت آحارونوت گفت تلاش گروههای فلسطینی برای بازداشت هر یک از مقامهای اسرائیلی به محض ورود به انگلیس به اتهام مشارکت در جنایات جنگی ادامه خواهد یافت. وی همچنین خاطرنشان کرد در پیگیری این پرونده برای برخورد با صهیونیستها بسیار جدی است.

این وکیل پاکستانی الاصل که شهرتش بدلیل دفاع از مسائل حقوق بشر است در ادامه افزود که شخصا مشکلی با این افراد ندارد اما اقدامات آنها در حمله به زنان و کودکان غزه که مغایر با قوانین بین المللی است موجب شده مسئولیت این پرونده را به عهده بگیرد.

گفتنی است روز گذشته وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بدون توجه به هشدارهای فلسطینیها، به منظور شرکت در مجمع سالانه حزب کارگر انگلیس و نیز دیدار با مقامهای این کشور از جمله "گوردون براون" نخست وزیر و از اعضای ارشد این حزب و نیز "دیوید میلی باند" وزیر خارجه وارد لندن شد.