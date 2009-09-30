باشگاه ابومسلم رفع تعلیق شد/ حضور یوسفی در استقلال بلامانع است

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد با توجه به تعهد سازمان لیگ در پرداخت مطالبات بازیکنان این باشگاه از محل حق پخش تلویزیونی و تبلیغات دور زمین، تعلیق این باشگاه رفع و این تیم می تواند در هفته نهم مسابقات لیگ برتر شرکت کند.

همچنین کمیته انضباطی در رای دیگری حضور محسن یوسفی در تیم استقلال را بلامانع اعلام کرد. درپی شکایت باشگاه صبای قم مبنی براینکه نامبرده به دلیل گذراندن خدمت سربازی بازیکن این باشگاه محسوب می شود و حق پیوستن به تیم استقلال را نداشته است. بدنبال طرح این شکایت محسن یوسفی با ارائه مدارکی به کمیته انضباطی اعلام کرد وی پس از پایان دوران خدمت سربازی اقدام به جدایی از این باشگاه و پیوستن به تیم استقلال نموده است و قرارداد وی کاملا قانونی بوده است .

بدنبال ادعای محسن یوسفی، کمیته انضباطی با استعلام از سازمان وظیفه عمومی، دوره خدمت نامبرده را در تاریخ عقد قرارداد پایان یافته اعلام کرد و وی بازیکن آزاد محسوب می شده است.

به این ترتیب کمیته انضباطی طی حکمی ضمن مکلف کردن باشگاه صبای قم برای تسویه حساب با محسن یوسفی ، حضور این بازیکن در تیم استقلال را بلامانع اعلام کرد.