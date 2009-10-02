فیلم ساختن در افغانستان اقدامی شجاعانه و قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم شامگاه چهارشنبه با حضور دکتر سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد، دکتر حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری، محمدرضا عرب کارگردان فیلم، برخی چهره‌های سینمایی و سفرای کشورهای افغانستان، یونان و بلغارستان در سینما آزادی برگزار شد و ابتدا کلیپی از موفقیت‌های بین‌المللی "آخرین ملکه زمین" به نمایش درآمد.

در ادامه رئیس حوزه هنری در سخنانی کوتاه گفت: سیاست کلی حوزه هنری زمینه‌سازی برای بروز و ظهور استعدادهای جدید است. در خاطرات کارگردانان از حضور در جشنواره‌های خارجی یک نکته مشترک هست و آن اینکه روابط عمیق ایرانی‌ها در فیلم‌ها برای خارجی‌ها شگفت‌انگیز است و همه درباره آن توضیح می‌خواهند.

بنیانیان ضمن سپاس از کارگردان و سیدعلیرضا سجادپور تهیه‌کننده "آخرین ملکه زمین" خاطرنشان کرد: خطری بزرگ که این دوستان به جان خریدند و در شرایط سخت افغانستان فیلم ساختند یک تشکر ویژه می‌طلبد. این فیلم استکبار جهانی را زیر سئوال می‌برد. لازمه حضور موفق در عرصه‌های جهانی داشتن سینمایی پررونق در داخل کشور است.

سپس دکتر حسینی ضمن تقدیر و تشکر از عوامل و بازیگران این فیلم گفت: وضعیت حاکم بر افغانستان بسیار ناراحت‌کننده است و مردم این سرزمین با سختی‌های فراوان مواجه هستند. حضور عوامل تولید در افغانستان برای تولید این فیلم کار بسیار شجاعانه و به تصویر کشیدن گوشه‌ای از مظلومیت مردم در نقطه‌ای از جهان قابل تقدیر است.

در ادامه عرب از حاضران و عواملی که وی را در ساختن "آخرین ملکه زمین" یاری کردند قدردانی کرد و گفت: ساختن این فیلم که بر اساس تحقیق، پژوهش و دریافت‌های شخصی‌ام از بحران افغانستان بود بیش از سه ماه طول کشید و در مسیر تولید با مشکلات فراوان مواجه شدیم. "آخرین ملکه زمین" نتیجه تلاش گروهی هماهنگ است.

در پایان با حضور وزیر ارشاد، رئیس حوزه هنری و مدیر سینما آزادی پس از اهدای هدایایی به عرب کارگردان "آخرین ملکه زمین" و برخی بازیگران و عوامل آن، فیلم به دلیل حضور میهمانان خارجی در مراسم با زیرنویس انگلیسی به نمایش درآمد. قربان نجفی و اصغر همت بازیگران فیلم و احمدرضا درویش و جمال شورجه میهمانان ویژه مراسم بودند.

"آخرین ملکه زمین" محصول حوزه هنری است و اردیبهشت 88 به اکران عمومی درآمد. این فیلم در بیست و پنجمین جشنواره فجر دیپلم افتخار بهترین فیلم اول و دیپلم افتخار دبیر جشنواره برای فیلم منتخب اول را برای عرب به ارمغان آورد. حضور در چند جشنواره خارجی از جمله مونترال، قاهره و بوستن از دیگر موفقیت‌های فیلم است.