اعلام آمادگی 5 کشور برای رقابتهای تیراندازی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن مهلت کشورها برای اعلام آمادگی جهت حضور در اولین دوره رقابتهای تیراندازی غرب آسیا در تهران پنج کشور آسیایی نام خود را به کمیته برگزاری این دیدارها معرفی کردند.

براین اساس کویت، عراق، لبنان، قطر و عمان به همراه ایران از بین 11 کشور منطقه برای حضور در این دیدارها اعلام آمادگی کرده اند.

فدراسیون تیراندازی کشورمان اسامی این کشورها و حاضرین در هرماده و رشته را به کنفدراسیون تیراندازی آسیا اعلام کرده و قرار است ASC تکلیف برگزاری این رقابتها را مشخص کند.

این احتمال وجود دارد که برخی از مواد اهداف پروازی و ثابت بدلیل استقبال کم شرکت کنندگان برگزار نشود اما برگزاری مسابقات در تاریخ اعلام شده قطعی است.

اولین دوره رقابتهای تیراندازی غرب آسیا از 23 مهرماه تا اول آبان ماه سال جاری به میزبانی کشورمان در تهران برگزار می شود.

دیدارهای رشته های اهداف ثابت در مجموعه آزادی و دیدارهای اهداف پروازی در مجموعه ساصد تهران پیگیری خواهد شد.