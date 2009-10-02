گفتگوهای هیئت ایرانی با معترضان در خیابانهای نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر ، دومین بخش متن یادداشتهای حجت الاسلام میر تاج الدینی به این شرح است:

مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس و شبکه تلویزیونی APTN

اولین کنفرانس خبری آقای رئیس جمهور ساعت 20:20 در محل اقامت با حضور مسئولین و خبرنگاران خبرگزاری آسوشیتدپرس و شبکه تلویزیونی APTN برگزار شد، مبسوط گزارش آن در خبرها منتشر شده است در این گزارش به نکات مهم آن اشاره می کنم.

یکی از افراد خبرگزاری آسوشیتدپرس که علی الظاهر معاون این خبرگزاری بود پس از معرفی اطرافیان گفت: شما در شرایط سختی به آمریکا آمده اید، اجازه می دهید سئوالی از شما بپرسم در مورد پرونده ای که برای ایرانی ها خیلی مهم است. 3 نفر آمریکایی که برای پیاده روی رفته بودند و دستگیر شده اند آزاد می شوند؟!

رئیس جمهور: ( پس از بسم الله و دعای فرج ) از ملاقات با شما خوشحال هستم اینکه گفتید جهان در حال تغییر و تحول است حرف درستی است، شرایط فعلی قابل ادامه نیست و باید تحول ایجاد شود تحول و تغییر همراه با مشکلاتی است و شما گفتید سخت است، تحولات بزرگ جز با همکاری و مشارکت امکان پذیر نیست.

اما درباره سئوال شما، 3 نفر از آمریکاییها وارد مرزهای ما شده اند و این در همه کشورها جرم است. قوه قضائیه ایران رسیدگی می کند و در این دستگاه قضا مستقل است آنچه که من می توانم بگویم این است که درخواست می کنم با اغماض درباره آنها قضاوت کنند.

خبرنگار: آیا قوه قضائیه سریع رسیدگی می کند؟

رئیس جمهور: آنها مقررات خودشان را دارند ولی من امیدوارم

خبرنگار: برداشت من از صحبت های شما این است که آزاد شدن آنها بر روابط بین الملل خیلی تاثیرگذار است.

رئیس جمهور: من چنین حرفی نزدم مسائل بین المللی آنقدر مهم است که به تخلف سه نفر ربط نداشته باشد.

خبرنگار : آقای رئیس جمهور شما که به نیویورک آمده اید یهودیان زیادی در اینجا زندگی می کنند شما چرا موضوع هولوکاست را انکار می کنید؟

رئیس جمهور: من به سازمان ملل آمده ام هر چند مردم نیویورک و مردم آمریکا را دوست داریم ما موضوع یهودی ها را از صهیونیستها جدا می دانیم، صهیونیسم یک حزب سیاسی است و یهودی ها مثل سایر پیروان ادیان پیرو یک دین آسمانی هستند.

من درباره هولوکاست 2 تا سئوال مطرح کردم آنها را از شما هم می پرسم. با فرض وقوع هولوکاست، این حادثه در کجا اتفاق افتاده و چه کسانی آن را انجام داده اند. دوم اینکه این واقعه چه ارتباطی به فلسطین دارد؟

خبرنگار: این واقعه در آلمان توسط هیتلر یک نسل کشی و نابودی جمعی برای یهودی ها بوده است.

رئیس جمهور: پس قبول دارید که در اروپا و توسط دولتهای اروپایی اتفاق افتاده است پس چرا باید مردم فلسطین تاوان آن را بدهند؟ اصلا چه ربطی به آنها دارد؟!

خبرنگار: قبل از پاسخ می توانم سئوالی بپرسم، پس ما با هم در اصل موضوع هم نظریم که چنین مسئله ای اتفاق افتاده است.

رئیس جمهور: در اصل آن هم اختلاف نظر وجود دارد فعلا کاری با آن نداریم سئوال اصلی این است بر فرض چنین حادثه ای اتفاق افتاده است چرا باید فلسطینی ها آن را جبران کنند؟! ما از کشته شدن هر انسانی ناراحت می شویم در جنگ جهانی دوم 60 میلیون نفر کشته شدند چرا آنها را کسی نمی گوید و کسی به آنها ترحم نمی کند ما می گوییم فلسطینی ها نقشی در جنگ جهانی دوم نداشتند چرا آنها سرزمینشان اشغال شود، کشته شوند از سرزمینشان اخراج شوند و آواره گردند. آنچه که ما می بینیم این است به بهانه هولوکاست مردم فلسطین 60 سال است آواره اند در محاصره غذا و دارو هستند بمب بر سرشان می ریزند ولی دارو و غذا به آنها نمی دهند!

خبرنگار: سئوال نهایی؛ خیلی ها هستند که می خواهند این بحث را با شما در فضای مناسب بحث کنند ولی شما به طور ریشه ای موضوع هولوکاست را انکار می کنید!

جواب: ما در 60 سال قبل نبودیم آیا دلسوزی به تاریخ بیشتر اهمیت دارد یا دلسوزی به ملتی که الان به بهانه آن نسل کشی می شوند و بدترین حق کشی درباره آنها روا داشته می شود.

حضور در مجمع عمومی 1/7/88 بیست و سوم سپتامبر 2009

حدود ساعت 5/5 بعدازظهر به طرف سازمان ملل حرکت کردیم ، لکن برنامه به تاخیر افتاده بود. سخنرانی طولانی آقای قذافی که بیش از 2 ساعت در جلسه افتتاحیه از طرف گروه آفریقا سخنرانی کردند و بعضی دیگر وقت سخنرانی آقای احمدی نژاد را هم عقب انداخته بود.

بین راه نزدیکی سازمان ملل چند نفر ایرانی از زنان بی حجاب سبزپوش تا ما را دیدند علیه آقای احمدی نژاد شعار دادند . در خیابان دیگر یک نفر ایرانی خیلی آرام گفت چرا اینقدر از جمهوری اسلامی ایران تعریف می کنید؟ برایش گفتم قرآن می گوید عزت از آن خدا، پیامبر و مومنان است و جمهوری اسلامی ایران را در دنیا عزتمند کرده است.

مسیر را ادامه دادیم چند نفر دیگر در چهار راه بعدی در مسیر ایستاده بودند و آقای حسنوند نماینده محترم اندیمشک درمیان آنها بود و با آنها بحث می کرد. بعدا تعریف می کرد به ایشان گفتم سی سال علیه نظام اسلامی شعار می دهید ما هم از یک آب و خاکیم با این شعار دادن کجا می رسید؟ فرزندانتان بعد نوه هایتان هم این شعارها را بدهند به نتیجه نخواهید رسید . بیایید بنشینید واقع بینانه مسائل را بررسی کنیم. مخاطبش یک استاد دانشگاه بود می گفت در انتخابات تقلب شده است اطلاعات ناقصی داشتند که برایش موضوع را توضیح داده بود .

به چهار راه بعدی رسیدیم باز چند نفر پرچم سبز یا سبز پوش ایستاده بودند به یکی از جوان هایی که سبز پوشیده بود سلام دادم و دعوت کردم نزدیک آمد . می خواست عکس بگیرد به او گفتم مواظب باشید این رنگ (سبز) مال ما است نه مال آمریکا، گفت موسوی هم از خودتان بود. شورای نگهبان تایید کرده بود . گفتم تایید کرده بود ولی بعدا او خطش را عوض کرد.

گروه دیگری که در خیابان دیگری تجمع داشتند . پرچم های سبز و پرچم ایران با آرم شیر خورشید را برداشته بوده و علیه جمهوری اسلامی ایران و حضور آقای احمدی نژاد در سازمان ملل شعار می دادند . سه گروه در میان آنها بود، سلطنت طلب ها، منافقین خلق و طرفداران موسوی که سبز برداشته بودند.

جای بسی عبرت و تامل است کسانی که جزو نیروهای داخلی نظام محسوب می شدند ، چگونه در کنار دیگران و مخالفان نظام قرار گرفته اند؟ شعاری که می دادند همان شعاری بود که در روز قدس در تهران شنیده شد. نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. خط این شعار را رسانه های بیگانه داده بودند. و تعجب از کسانی است که به نام خط امام به صحنه آمدند و از کجا سر در آوردند ؟ شعارهایی که درست در مقابل و در تضاد با خط امام است، مسئله حمایت از فلسطین از شاخص های اصلی خط امام در سیاست خارجی است، کما اینکه اسلامیت نظام و ولایت فقیه از شاخصه های اصلی سیاست داخلی و تئوری حکومتی امام خمینی ( قدس سره) است و این دو، مورد هجوم کسانی قرار گرفته است که سبزپوش به میدان آمده اند و آقای موسوی و دوستان ایشان هیچ گونه عکس العملی در مقابل آن شعارها از خود نشان نمی دهند. در تهران روز قدس شعار دادند استقلال آزادی جمهوری ایرانی، و این همه ساختار شکنی به دفاع از آقای موسوی یا به بهانه دفاع از ایشان است و بستری که بعد از انتخابات ایشان ایجاد کرده اند. مقام معظم رهبری بعد از انتخابات به ایشان توصیه کردند که خط خودش را از آشوبگران جدا کند .اکنون هم باید سران این جریان برائت و تبری خود را از چنین حرکات ضد نظام اعلام کنند هر چند اعلام برائت آنها فایده ای نخواهد داشت آنها نماد سبز را تبدیل به نماد ضدیت با نظام جمهوری اسلامی کرده اند.

حدود ساعت 6 وارد مجمع عمومی سازمان ملل شدیم نسبت به جلسه صبح که افتتاحیه بود و اوباما هم سخنرانی می کرد شلوغ نبود ، مثل همه همایش ها و کنفرانس ها که جلسه افتتاحیه شلوغ می شود و بقیه جلسات آرام و هیئت های مختلف کشورها به تناوب در جلسات شرکت می کنند و پیگیری کار دیگر و ملاقاتها هستند.

سخنرانی آقای دکتر احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد:

در فاصله ای که در سالن نشسته بودیم چند نفر از روسای جمهور کشورهای مختلف از جمله گینه و بولیوی، صحبت کردند. آقای دکتر احمدی نژاد، آقای متکی، آقای خزائی در ردیف اول نشستند و آقای مشایی، آقای هاشمی ثمره، آقای رسایی، آقای فتحی پور، آقای حسنوند و بنده در ردیف دوم نشسته بودیم، چون صندلی ها کم است در صندلی های کشورهمسایه عراق نشسته بودیم.

آقای احمدی نژاد قبل از سخنرانی مشغول ذکر گفتن بود، یکی از سخنرانی های حساس و قابل توجه، سخنرانی ایشان است که خیلی ها در انتظار آن بودند بعد از جمهوری دومنیکن نوبت به ایران می رسد که طبق معمول آقای احمدی نژاد را به قسمت جلو جلسه دعوت کردند و آقای احمدی نژاد همراه محافظ خود به قسمت جلو رفتند.

وقتی رئیس جلسه دعوت می کند سخنران در کنار تریبون می نشیند و سپس پشت تریبون قرار می گیرد و سخنرانی خود را آغاز می کند. الان منتظریم تا سخنرانی رئیس جمهور دومنیکن تمام شود و از آقای احمدی نژاد برای سخنرانی دعوت شود. برای موفقیت ایشان که موفقیت ملت عزتمند ایران است در دل دعا می کنیم.

ساعت 19:25 دقیقه به وقت نیویورک سخنرانی رئیس جمهور آغاز شد با حمد و سپاس و سلام و صلوات به پیامبر و آل پیامبر و اصحاب نیک پیامبر و دعای فرج آغاز شد و حدود 35 دقیقه طول کشید. از مبانی جمهوری اسلامی و تغییر و تحول بنیادین در جهان و ضرورت آن سخن گفتند. رئوس مطالب آقای رئیس جمهور به شرح زیر بود:

- ادامه وضع موجود حاکم بر جهان ممکن نیست و برخلاف فطرت انسان و در نقطه مقابل فلسفه آفرینش است.

- اقتصاد ناعادلانه در جهان ادامه یافتنی نیست.

-دوران تحمیل اندیشه سرمایه داری و توسط سلطه بر جهان به نام جهانی سازی و عصر برپایی امپراطوری ها به پایان رسیده است.

- اعمال سیاست های غیر انسانی در فلسطین باید پایان پذیرد.

- پذیرفتنی نیست که عده ای از چند هزار کیلومتر دورتر در منطقه خاورمیانه دخالت نظامی می کنند و کشتار، جنگ، ترور، تهدید را به همراه آورند.

- دیگر نمی شود با شعار مبارزه با تروریسم و مواد مخدر سرزمینی را تحت سلطه نظامی قرار داد ولی تولید مواد مخدر در آن چند برابر شود و دامنه تروریسم چند برابر شود.

- غیر قابل قبول است که هزینه نظامی برخی دولتها چند برابر هزینه نظامی کل دولتهای جهان است.

- حق وتو قابل قبول نیست.

- تغییر و تحول باید هم در حیطه نظری و هم از حیث عملی در ساختارها و روشها به صورت اساسی و بنیادین صورت گیرد.

- ساختارهای سیاسی و اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم که برآمده از نیات سلطه بر جهان هستند نتوانستند تامین کننده عدالت و امنیت پایدار باشند، این ساختارها باید تغییر پیدا کند.

- باید همگان مراقب باشند که اهداف استعماری، تبعیض آلود و غیر انسانی صرفا با تغییر شعار و با بسته بندی های جدید دنبال شود جهان نیازمند تغییرات بنیادین است.

- رمز و راز اصلی همه مشکلات جامعه جهانی، دور شدن عده ای از حاکمان از اخلاق ارزشهای انسانی و تعلیمات انبیای الهی است.

در خاتمه چندین پیشنهاد به عنوان دستور کار مهم سازمان ملل مطرح کردند:

1- اصلاح ساختار سازمان ملل

2- اصلاح ساختارهای اقتصادی

3- اصلاح مناسبات سیاسی بین المللی و بنا نهادن روابط بر پایه صلح و دوستی پایدار و ریشه کن کردن مسابقات تسلیحاتی و خلع سلاح اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی

4- اصلاح ساختارهای فرهنگی

5- اهتمام عمومی به صیانت از محیط زیست

در پایان صحبت ها دوباره تاکید کردند ملت ایران به عنوان یکی از مردمی ترین حکومتهای مترقی جهان در تحقق این آرمانها تلاش می کنند و آماده همکاری با جهانیان است.

- تنها راه نجات برگشت به توحید و عدالت است و آینده روشن بشریت در راه است و آخرین سخن درباره حضرت بقیه الله امام عصر(عج) بود.

و اینها در سایه حاکمیت انسان کامل آخرین ذخیره خداوند فرزندی از نسل پیامبر گرامی اسلام یعنی حضرت مهدی (ع) محقق خواهد شد که خواهد آمد و حضرت مسیح پسر مریم (س) و انسانهای صالح دیگر نیز او را در این ماموریت بزرگ جهانی همراهی خواهند فرمود و این همان اندیشه انتظار است.

در حین سخنرانی آقای احمدی نژاد تقریبا دو سوم صندلی ها پر بود و عده ای که رفته بودند بعضی به صورت عادی معمولا جلسات چنین بود در همه سخنرانی ها با توجه به طولانی بودن جلسات عده ای نیستند و بعضی هم ممکن است از روی تعمد نیامده بودند. ولی در حین سخنرانی یک گروه سه نفره بلند شدند که من از سفیر دائمی سئوال کردم اینها مربوط به کدام کشور است ایشان موضوع عادی را عادی تلقی کردند، 2 گروه دیگر هم بلند شده بودند و این مسئله از بعضی کشورهای اروپایی یا حامیان اسرائیل قابل پیش بینی بود . البته خروج چند نفر از سالن توجه دیگران را به خود جلب نکرد و خیلی عادی تلقی شد. هر چند وقتی ما به ایران برگشتیم بعضی از رسانه ها خروج تعدادی اندک را به موضوع مهمی تبدیل کرده بودند. همچنانکه در موضوعات دیگرهم بیشتر به دنبال نکات ضعیف بودند و آن همه موفقیت ها و تاثیرگذاری ها را نادیده گرفته اند و این مصداقی از فرمایش آقا است که فرمودند عده ای در این جنگ نرم می خواهند نکات قوت را نکات ضعف تلقی و نشان دهند.

وقتی از سالن خارج شدیم در سالن پشت هیئت رئیسه مجمع عمومی ، افراد زیادی اطراف آقای احمدی نژاد حلقه زده بودند و عکس یادگاری می گرفتند که حدود 20 دقیقه طول کشید.

مذاکرات مجدد خیابانی با سبز پوش ها!

به هنگام بازگشت به هتل در مسیر مجددا با بعضی از سبز پوشها روبرو شدیم همان جوانی که موقع رفتن صحبتی با ایشان کرده بودم پیش آمدند و مقداری صحبت کردیم و تا چهار راه اول با هم قدم زدیم البته یکی هم فیلمبرداری می کرد. این جوان از اهالی اصفهان بود و می گفت در انتخابات تقلب شده است، گفتم ما که در داخل بودیم و در جریان روند انتخابات بودیم می دانیم که تقلب نشده است ، گفتم من نماینده تبریز هستم آقای موسوی هم از این شهر است و بنده و بعضی از نمایندگان طرفدار آقای موسوی درجریان انتخابات در شهر تبریز، به طور کامل در جریان انتخابات بودیم و از نزدیک شاهد بودیم .شکی نداریم که تقلبی صورت نگرفته است و ایشان حتی در منطقه خودش و در تبریز هم کمتر از آقای احمدی نژاد رای آورد و این ملاک خوبی برای کل کشور است .

موضوع دیگری را مطرح کرد که الان من در امنیت دولت آمریکا با شما آزادانه صحبت می کنم اگر به ایران بیایم آیا آنجا هم امنیت و آزادی دارم و از امنیت من حمایت می کنید و قضایای بازداشتگاه کهریزک چیست، گفتم بله حتما حمایت می کنم و قضایای کهریزک را ما هم محکوم کرده ایم و در مجلس خواستار محاکمه مسببین و عوامل کهریزک شده ایم و آن را پیگیری می کنیم ( و کمیته ای هم در مجلس برای پیگیری حوادث تشکیل شده و کارش را ادامه می دهد) .

از ایشان جدا شدم و دوستان دیگر رفته بودند و بنده به تنهایی به طرف هتل محل اقامت رفتم در نزدیک هتل تعدادی از همین سبزپوشها که حدود 40 الی 50 نفر می شدند جمع شده بودند و پرچم سبز به دست و پیراهن سبز به تن داشتند و زنها بی حجاب بودند و شعارهای تندی علیه نظام جمهوری اسلامی می دادند و چند نفر هم در پیاده رو منتهی به هتل با افراد هیئت ایرانی به صورت پراکنده بحث می کردند بعضی با آقای مشایی و بعضی با آقای رسایی، وقتی من رسیدم به سوی من هم آمدند و لکن عده ای نزاکت گفتگو را رعایت نمی کردند و توهین و اهانت داشتند که پلیس آنها را کنار می برد ، یکی از آنها در صحبت با آقای رسایی به مقدسات اسلام توهین کرده بود که وقتی خبرنگار فارس پیش من آمد از شدت ناراحتی می گفت بدنم لرزید چند نفر دیگر هم این موضوع را به بنده گفتند در جای دیگر( یکی هم به امام راحل توهین کرد که سه نفر از نماینده ها بودیم و با ماشین رد می شدیم) وقتی از مقابل آنها که حدود 40، 50 نفر سبزپوش بودند رد شدم شعار علیه جمهوری اسلامی سر می دادند.

ناراحتی فقط از این شعارها نبود چرا که در سی سال گذشته همواره وقتی روسای جمهور یا مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی به آمریکا مسافرت کرده اند گروه ضد انقلاب و سلطنت طلب و منافقین خلق حرکتهای این چنینی داشته اند بلکه جای تاسف شدید و ناراحتی در این بود که این دفعه کسانی با نمادی سبز که نشان و نماد عده ای از نیروهای داخل انقلاب و نظام بود به مقابله و مصاف جمهوری اسلامی آمده بودند و در ضدیت و اهانت هیچ محدودیتی برای خود قائل نبوده و همه چیز را به باد توهین و اهانت گرفته بودند و لازم است آنهایی که در داخل هستند تکلیف خود را با آنها روشن کنند و برائت خود را نسبت به آنها اعلام نمایند.

ادامه دارد...