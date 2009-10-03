به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.بی.سی نیوز، شورای شهر تورنتو، براند شاعر و نویسنده متولد ترینیداد را که هم ‌اکنون در تورنتوی کانادا زندگی می‌کند به این مقام مفتخر کرد.



براند که چندین مجموعه شعر در کارنامه خود دارد و برای دومین بار خود را برای این مقام رسمی دولتی نامزد کرده ‌‌بود تا کنون موفقیتهای زیادی در عرصه ادبیات به دست آورده‌ است که برخی از آنان عبارت‌ است از راهیابی به فهرست نهایی جایزه کتاب تریلیوم، دریافت جایزه شعر گریفین و جایزه کتاب تونتو برای رمان "آنچه ما همه در سال 2006 آرزو داریم".



بسیاری از آثار براند بازتاب تجربه‌های مهاجرت به کانادا و زندگی در تورنتو است. این شاعر درباره تورنتو می‌گوید: من علاقه‌ زیادی به این شهر دارم زیرا در تکثرش اعجاب و ثروت‌ دائمی وجود دارد.



علاوه بر مقام مللک‌الشعرایی که به مدت 3 سال از آن براند خواهد شد مبلغ 10 هزار دلار نیز به وی اعطا می‌شود.