20 میلیون نفر در کشور با کمیته امداد همکاری دارند

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این میزان همکاری و تعامل گروه های مشترکین مردم در بحث صدقات، خیرین، طرح اکرام و ... است.

وی از همکاری 25 دستگاه اجرایی با کمیته امداد خبر داد و بیان کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه، هلال احمر، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، جهاد دانشگاهی و ... از جمله این دستگاههای اجرایی کشور هستند که در جهت کمک به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد سراسر کشور همکاری می کنند.

این مسئول افزایش جلب همکاری و تعامل مطلوب شهروندان با کمیته امداد را یک ضرورت دانست و اظهار داشت: باید شرایطی فراهم شود که مردم بیش از پیش با فعالیتهای کمیته امداد آشنا شوند و از اهمیت این فعالیتها مطلع باشند.

ستاری یادآور شد: جلب همکاری و تعامل بیشتر شهروندان در محرومیت زدایی در کشور تاثیر فراوانی دارد و به بسیاری از نیازهای نیازمندان پاسخ می دهد.

معاون مشارکتهای کمیته امداد غرب استان تهران نیز بیان کرد: کرجیها با برپایی 74 پایگاه اصلی و سیار توسط 160 عامل اجرایی در مصلی نماز جمعه و مسیرهای راهپیمایی روز قدس بیش از 160 میلیون ریال توسط مردم خیر کرجی به مردم فلسطین کمک شد.

یحیی رمضانی ادامه داد: در همین راستا سال گذشته نیز 116 میلیون ریال توسط خیرین و مردم فلسطین کمک شده بود.