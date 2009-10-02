به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "از نزدیک و شخصی: فیلمسازان ایرانی از زبان خودشان" با همکاری آکادمی اسکار و آرشیو فیلم و تلویزیون UCLA در سالن جیمز بریج آغاز می‌شود و در آن پس از نمایش هشت فیلم از سینمای امروز ایران، جلسه بحث و بررسی با حضور یک یا چند نفر از عوامل هر فیلم برگزار خواهد شد.

محمدمهدی عسگرپور، ابراهیم حاتمی‌کیا، سیدرضا میرکریمی، رخشان بنی‌اعتماد، امین تارخ، فرهادی توحیدی، فاطمه معتمد آریا، مجتبی راعی، علیرضا رئیسیان و مجتبی میرتهماسب سینماگرانی هستند که به نمایندگی از سینمای ایران در برنامه "از نزدیک و شخصی" شرکت و سینمای ایران را به مخاطبان آمریکایی معرفی می‌کنند.

نخستین جلسه این برنامه ساعت 19:30 به وقت محلی روز جمعه نهم اکتبر با حضور تمام سینماگران ایرانی برگزار می‌شود و بعد از آن فیلم سینمایی "به همین سادگی" به نمایش درمی‌آید. در نشست نقد و بررسی این فیلم میرکریمی حضور خواهد داشت. مستند "بانوی گل سرخ" هم روز شنبه پس از نمایش با حضور میرتهماسب بررسی می‌شود.

"به نام پدر" حاتمی‌کیا هم همان روز پس از مستند 40 دقیقه‌ای "بانوی گل سرخ" به نمایش درمی‌آید و با حضور فیلمساز شاخص سینمای جنگ مورد بررسی قرار می‌گیرد. روز یکشنبه 11 اکتبر نوبت به نمایش فیلم سینمایی "سفر به هیدالو" می‌رسد که در جلسه بحث و بررسی پس از آن راعی حضور خواهد داشت.

برنامه "از نزدیک و شخصی: فیلمسازان ایرانی از زبان خودشان" روز پنجشنبه 15 اکتبر با نمایش "مادر" زنده‌یاد علی حاتمی در لینوود دان تیه‌تر آکادمی اسکار ادامه می‌یابد که در نشست پس از آن امین تارخ بازیگر فیلم شرکت می‌کند. همان روز "پرونده هاوانا" هم به نمایش درمی‌آید و در نشست نقد و بررسی آن رئیسیان و توحیدی کارگردان و نویسنده حضور می‌یابند.

این برنامه روز جمعه با نمایش دو فیلم دیگر در لینوود دان تیه‌تر آکادمی اسکار به پایان می‌رسد: ابتدا "گیلانه" که با حضور بنی‌اعتماد و معتمد آریا کارگردان و بازیگر نقد و بررسی می‌شود و در نهایت هم "هفت و پنج دقیقه" به نمایش درمی‌آید و با حضور عسگرپور و توحیدی کارگردان و نویسنده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سایت آکادمی اسکار در توصیف سینمای ایران چنین نوشته است: سینما در ایران ـ سرزمین شاعران و داستانسرایان ـ تاریخی طولانی و تاثیرگذار دارد. جامعه بزرگ و تثبیت‌شده هنرمندان سینمای ایران امروز در تهران و دیگر نقاط فعالیت می‌کنند و مهارت‌های فنی و شیوه روایت شاعرانه آثار آنان از سوی مخاطبان و جشنواره‌های سینمایی تحسین شده است.

فیلمسازان جوان و ساختارهای متفاوت روایی هم در سینمای ایران ظهور کرده‌اند. یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی ایران در آمریکا در UCLA برگزار می‌شود. اما جلسه‌های نمایش فیلم به ندرت با حضور فیلمسازان همراه بوده است. این برنامه فرصتی است برای نمایش فیلم و شنیدن روند تولید هر کدام از زبان خالقان آنها.

زمستان سال گذشته گروهی هشت نفری از نمایندگان سینمای آمریکا به سرپرستی سید گنیس رئیس وقت آکادمی اسکار به دعوت خانه سینما به ایران آمدند و علاوه بر شرکت در نشست‌های تخصصی با حضور سینماگران ایرانی، از دیدنی‌های چند شهر ایران از جمله اصفهان و شیراز هم دیدن کردند.