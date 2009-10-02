تعداد مبتلایان به آنفلوانزای نوع A در گلستان به 20 نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی محمد زنگانه صبح جمعه به خبرنگاران در گرگان افزود: مرگ و میری ناشی از این بیماری در استان نداشتیم اما پیش بینی می شود که آمار مبتلایان بیشتر از این میزان باشد.

زنگانه اظهار داشت: پیش بینی این است که تا دو سال آینده، بیش از 600 هزار نفر در استان مبتلا به این ویروس شوند و نزدیک به بیش از 12 هزار نفر، نیاز به خدمات بستری و ICU داشته باشند که امکانات لازم برای مداوای آنها در استان وجود ندارد و این یک بحران است.

وی ادامه داد: تعداد مرگ و میرهای ناشی از این بیماری نیز طی دو سال آینده، سه تا چهار هزار نفر در استان پیش بینی می شود که این نیز یک بحران به حساب می آید.

وی ادامه داد: به هم استانیها توصیه می شود که نکات ساده بهداشتی را رعایت کنند تا پیک حداکثری شروع این بیماری را به سال آینده موکول کنیم تا در سال بعد، از تجربه و امکانات بیشتر و داروهای بهتر برای مقابله با این بیماری برخوردار شویم تا از بحران احتمالی پیشگیری نماییم.

زنگانه گفت: افرادی که سابقه بیماریهای قلبی دارند و بیماران مزمن، دیالیزی، کلیوی، مبتلایان به بیماریهای نقص ایمنی و از همه مهمتر زنان باردار، توجه بیشتر به این بیماری داشته باشند زیرا میزان مرگ و میر در این گروه ها بیشتر است و بلافاصله با اولین علائم شبه آنفولانزا به پزشک مراجعه نمایند.

رئیس مرکز بهداشت گلستان یادآورشد: اولین راهبرد پیشگیری از این بیماری، کاهش موارد ابتلا به آن است تا موارد بستری و مراقبتهای ویِژه و مرگ و میر کمتر شود.

زنگانه، جنگ آینده بشر را در عرصه سلامتی، جنگ با ویروسها بیان کرد و گفت: ویروسها، تغییراتی را بر روی ژن موجودات زنده ایجاد می کنند که میزان ضریب حمله ویروس را برای بیماری بیمار، افزایش می دهد.

وی گفت: ویروس آنفولانزای نوع A بیش از 30 درصد جمعیت را درگیر می کند و ضریب حمله را به 30 درصد افزایش می دهد.

وی یادآور شد: آنفولانزای پرندگان فراموش نشده و نباید گذاشت آنفولانزای نوع A در تماس با ویروس آنفولانزای فصلی قرار گیرد .

زنگانه گفت: توصیه های آنفولانزای پرندگان در جای خود باقی است و اطلاع رسانیها را برای این نوع آنفولانزا را بیشتر می کنیم زیرا که جوامع بشری درگیر آن می شوند و تعداد زیادی از انسانها را از بین می برد.

زنگانه افزود: تقویت همکاریهای بین بخشی موجب رفع مشکلات بزرگ خواهد شد و اگر حل نشود باید منتظر مشکلات بزرگتر در آینده باشیم.

وی افزود: در راستای آموزش دانش آموزان و پیشگیری از این بیماری در مدارس، تفاهمنامه ای با سازمان آموزش و پرورش امضا شده و هفته بسیج اطلاع رسانی نیز آغاز شده و تمام مفاد تفاهم نامه در حال اجراست که از جمله آنها انتخاب رابط سلامت از بین معلمان در مدرسه و بخصوص مدارسی که مربی بهداشت ندارند.

زنگانه اظهارداشت: مشکلات مربیان بهداشت نیز از طریق مصوبه شورای سلامت در مدارس در حال رفع است و توصیه های لازم را برای هر کلاس و مدرسه در قالب تراکت و پوستر اعلام کردیم.

وی توصیه کرد: اگر علائم بیماری نظیر تنگی نفس، سرفه های خلط دار مقاوم به درمان، احساس گیجی و منگی در فرد شدت یافت به مفهوم این است که فرد به خدمات تکمیل تر مراجعه کند و هر مورد شبه آنفولانزا را شناسایی کنند.

به گفته او، همچنین به تهویه اتاقها و کلاسهای درس در بین ساعات درس توجه شود و بعد از مرخصی استعلاجی فرد نیز علائم بیماری دنبال شود که اگر در فرد ادامه داشت، افراد را برای شناسایی موارد، توجیه شوند تا موارد بستری را کم کنیم.